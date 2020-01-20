Шойгу: силовой потенциал ОДКБ требуется совершенствовать

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности требуется совершенствовать, так как это вызвано сложной военно-политической обстановкой в мире. С таким заявлением министр обороны России Сергей Шойгу выступил в понедельник в ходе встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

- С момента создания Организации многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей. Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты Войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать, - заявил Шойгу.

- Год начался в России с хорошего старта, - ответил Зась, - и всем нам придется немало поработать по разным направлениям. Но в одном уверены твердо: в том, что те амбициозные задачи, которые были поставлены президентом по силам России, которая сможет решить все задачи: как по усилению своей обороны, так и по укреплению коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.

Шойгу поздравил Зася с вступлением в должность генерального секретаря ОДКБ и пригласил его на IX Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет в апреле. Министр отметил, что "развитие взаимодействия в рамках ОДКБ в новом году станет одним из неизменных российских приоритетов".