Депутат Госдумы: Дату голосования по поправкам в Конституцию могут назвать уже сегодня

В ряде российских СМИ прозвучали несколько дат голосования— 12 и 26 апреля 2020 года. За комментариями «КП» обратилась к представителям нижней и верхней палат российского парламента. Вот что нам ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

- Появилась информация, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, предложенных президентом, может пройти 12 апреля. В Госдуме такая информация обсуждается?

- Пока такая, детальная информация о дате голосования в Думу, не поступала. Сегодня в 16.00 состоится Совет Госдумы. Возможно, там это будет обсуждено. Мы ожидаем участие в Совете Госдумы представителя президента. Он, не исключаю, озвучит варианты.

- В вашем, профильном комитете, предложенные поправки уже обсуждаются?

- На сегодняшний момент идет обсуждение данных поправок в рабочей группе - не в нашем комитете. И пока прорабатываются детали на уровне экспертов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По вашему мнению, голосование все-таки может пройти уже этой весной?

- Здесь очень многое зависит от президента. Политические условия созрели для того, чтобы это делать весной. Если возникнут технические сложности, это может произойти и в единый день голосования в начале сентября. Но, думаю, скорее всего, это случится все-таки весной.

А вот как отреагировал его коллега в Совете Федерации, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров:

- Я сегодня возвращаюсь в Россию. Нахожусь в аэропорту. Информации о том, что определена дата голосования по президентским поправкам в Конституцию, я до сего момента не получал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755073" frameborder="0"></iframe> Путин о проекте поправок в Конституцию.

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