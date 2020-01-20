Хабиб объявил цену за реванш с Конором

Семья Хабиба Нурмагомедова живо отреагировала на сообщения, что Конор Макгрегор одной своей победой заслужил боя-реванша. «Дайте 100 миллионов долларов, и почему бы не провести реванш?» - заявил Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в ответ на сообщения, что новый бой – якобы дело уже решенное.

На самом деле к требованиям в 100 млн долларов не стоит относится серьезно. Эта сумма запредельная для боев UFC. В этой организации отличным гарантированным гонораром являются 6 млн. долларов. Именно столько Хабиб получил за поединок с Дастином Порье. Кроме того, за счет процента от продажи трансляций звездный боец может заработать еще несколько десятков миллионов. Но все равно суммарный доход вряд ли превысит 40-50 млн евро.

Так что разговор про 100 млн евро можно считать всего лишь резким ответом на безапелляционные заявления босса UFC Даны Уайта. Сраху после победы Конора он объявил, что ирландец заслужил реванш с Хабибом. Семья Нурмагомедовых могла обидеться: как можно объявлять о бое, не согласовав его с чемпионом?

Но в то же время торг можно считать начатым. Он продолжится после 19 апреля, когда Хабиб подерется с Тони Фергюсоном. Тогда и придется выбирать себе продолжение карьеры, наиболее интересное в том числе с финансовой точки зрения. А тут могут быть варианты. Да, бой Нурмагомедов – Макгрегор – самое коммерчески привлекательное событие, что может быть сейчас в ММА. Но не забыт еще проект, при котором Хабиб может выйти против боксера Мэйвезера. Не так давно под этой бой потенциальные организаторы были готовы бронировать даже 70-тысячные «Лужники».

И здесь у семьи Нурмагомедовых есть еще одно предложение: 11 раундов по правилам бокса, и 12-й – по правилам ММА. «Если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами?» - предлагает Абдулманап Нурмагомедов.

Возможно, это действительно будет справедливым. Ведь по правилам бокса у Хабиба не будет практически никаких шансов на победу против 42-летнего Флойда. Ведь того же Конора американский боксер три года назад отправил в нокаут в 10-м раунде.