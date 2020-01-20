2020-01-20T21:58:27+03:00
Умные вещи

Пользователи ВКонтакте выберут русскоязычное название для нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом

Какое название получит экшен-комедия Guns Akimbo в российском прокате — решат пользователи соцсети
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Какое название получит экшен-комедия Guns Akimbo в российском прокате — решат пользователи соцсетиКакое название получит экшен-комедия Guns Akimbo в российском прокате — решат пользователи соцсети
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Как будет называться экшен-комедия Guns Akimbo в российском прокате — решат пользователи ВКонтакте. Голосование началось в официальном сообществе компании-прокатчика «Каскад фильм».

«Пушки Акимбо», или креативную адаптацию — «Безумный Майлз». Название-победитель появится во всех промоматериалах картины в России.

«Каскад фильм» закроет голосование в воскресенье, 26 января, а уже в понедельник объявит результаты и представит официальный российский трейлер фильма. Кроме того, среди участников опроса прокатчик случайным образом выберет 20 человек, которым подарит по два билета на предпремьерный спецпоказ комедии в Москве.

Фильм выходит в российский прокат 27 февраля. Главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф: его герой Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились к нему в дом, прибили к рукам два пистолета, а после похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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