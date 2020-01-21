Храм судьбы: как звездам помогла вера

Многие известные люди буквально вымолили свое счастье - мол, благодаря вере они смогли построить семью и карьеру. Атеисты, конечно, будут скептически ухмыляться, но мы все же поведаем несколько звездных историй из серии «вот что Крест Животворящий делает».

Успех для Барановской

Это сейчас Юлия Барановская - успешная телеведущая Первого канала, но когда ее с тремя детьми бросил футболист Андрей Аршавин, решивший уйти к другой женщине, успешной ее назвать было сложно. Юлия осталась одна с малолетними сыновьями Артемом, Арсением и дочкой Яной (на фото) - без работы, без жилья, без денег. В те сложные дни Юлю часто можно было встретить в Покровском женском монастыре, где она прошла послушание. Тогда она не была телеведущей, и мало кто узнавал в хрупкой женщине, которая моет пол в монастыре, жену Аршавина. Барановская часто приезжала в монастырь к мощам святой Матроны Московской. «В самый критический момент я поехала искать чудо к Гробу Господню», - рассказывала Барановская. Юля приехала в Иерусалим с двумя старшими детьми, с сестрой и фотографией, на которой она была снята с Андреем. Тогда Барановская надеялась вернуть Аршавина. «Свой путь мы начали с крещения в Иордане…- вспоминает Юлия. - С детьми пройти обряд крещения легко: они на руках, быстро опустил в воду и достал, а самой сложнее. Вода ледяная, а надо три раза окунуться с головой... Первый раз окунулась, второй, а на третий поняла, почему младенцы кричат после рождения, каково это, когда легкие обжигает воздух.... Это был первый вздох новой жизни. Я приехала с желанием вернуть прошлое. А уехала с пониманием, что значит верить...Верить в Бога - значит понимать, что данное тебе им лучше, чем то, что ты просишь...»

Поездка изменила жизнь Юлии: она поверила в себя и стала счастливой и без Андрея.

Храбрость для Овечкина

Александр ОвечкинФото: Instagram.com

Мало кто знает, что сильному, успешному и уверенному в своих силах хоккеисту сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину тоже помогла вера.

«Внутри меня всегда жила тревога: я мог бояться не построить успешную карьеру, испытывать страх при мыслях о старости, смерти, - вспоминает начало карьеры Овечкин. - Это было раньше, а потом перестал бояться. Это случается после того, как доверяешься, отдаешь себя Богу. Когда живешь, делаешь в своей жизни только то, что нужно, Бог начинает вести тебя по жизни. Чувствую это, когда выхожу на лед!»

Здоровье для Волочковой

Анастасия ВолочковаФото: Instagram.com

Однажды в отпуске с балериной случилась беда: лопнула барабанная перепонка. Светила медицины поставили диагноз: потеря слуха на 30%, необходима операция. За день до предполагаемой операции Анастасия съездила в Покровский женский монастырь к мощам святой Матроны Московской. Балерина молилась, обращалась к Матроне с просьбами о здоровье, рассказом о том, что Бог дал ей талант и способность радовать людей и она не представляет жизнь без возможности танцевать. В день операции балерина прошла в больнице медицинский осмотр. «Я переживала, тряслась, но врачи после осмотра сообщили: все срослось, дырки, которая была еще вчера, больше нет, - делилась удивительной историей Анастасия. - Они не знали, как это произошло»...

Дети для Макарских

Антон и Виктория МакарскиеФото: Instagram.com

В актерской семье Макарских была череда протоколов ЭКО, посещений лучших врачей - десять лет Антон и Виктория пытались стать родителями. И вот однажды супруги отправились в паломническую поездку. «Мы поехали в город Болгар в Татарстане, в Свято-Авраамиевскую церковь, - вспоминает Виктория. - Батюшка благословил нас читать акафист перед иконой Богородицы «Нечаянная радость». Нужно это было делать по воскресеньям в 20.30. В этот момент православные люди во всем мире просят о даровании детей. Это называется молитвой по соглашению. Сила ее огромна!»

Макарские не зря поверили в силу молитвы: сейчас у Антона и Вики подрастают дочка Маша и сын Ваня.

Муж для Федоровой

Оксана ФедороваФото: Instagram.com

«Я молилась полтора года - просила человека по судьбе…» - рассказывала Оксана Федорова. И молитвы не прошли даром - телеведущая встретила того самого «человека по судьбе», Андрея Бородина, ставшего ее мужем. Детей Оксана тоже вымолила - перед рождением Федора (род. в 2012 году) и Елизаветы (2013) ведущая регулярно бывала в Дивеевском монастыре в Нижегородской области.