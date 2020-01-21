Настя Каменских приняла душ на пляже так соблазнительно, что даже муж не сдержался

Настя Каменских вместе с мужем Потапом проводят зимние каникулы в Мексике. Сначала пара поселилась на популярном курорте Канкун, а затем перебралась в другой город на побережье — Тулум. На отдыхе Настя меняет один купальник за другим и делится в Инстаграме соблазнительными снимками. Особенно ее поклонников поразил кадр, на котором певица позирует среди тропической зелени в мокром бикини.

На фото на коже красотки поблескивают капельки воды — она только-только вышла из душа. Настя запрокинула руки верх, как будто отжимая волосы. При этом певица похвасталась тонкой талией, рельефным прессом и аппетитными женственными формами.

- Спокойствие, умиротворение, уединение, - подписала певица этот кадр.

kamenskux Спокойствие, умиротворение и уединение #vivamexico #happiness #mexico #girl #nk

Однако, по мнению подписчиков, спокойствием там и не пахнет: снимок получился настолько горячим, что тут же набрал 170 тысяч лайков и тысячи комментариев. Одним из первых на него отреагировал муж Каменских. Потап поставил под постом несколько огенных эмодзи.

Бонусом к фото прилагалось еще и видео — певица снялась под душем, поворачиваясь к камере то одним боком, то другим, и позволяя струйкам воды ласкать ее тело. «Красотка!», «Это просто огонь», «Можно, я спинку потру?» - пишут фолловеры в комментариях.

Как выяснилось, в Мексику Настя прилетела не только отдохнуть, но и поработать — Каменских записала совместный хит с одним из мексиканских исполнителей и сейчас покоряет латиноамериканский шоубизнес. Неизвестно, как поклонники за океаном оценили вокал Насти, а вот ее пышные формы точно пришлись им по вкусу. Каменских приняла участие в фотосессии для мексиканского издания мужского журнала «Плейбой». Съемки получились очень эффектными — интервью певицы для «Плейбоя» вышло под заголовком «Я горячая девушка».

kamenskux А вот и мое новое интервью для Playboy Mexico

К слову, вместе с Настей в Мексике отдыхает и экс-супруга Потапа Ирина Горова. Артист взял с собой в отпуск сразу двух жен — бывшую и нынешнюю. Вместе с мамой на отдых в Канкун поехал и сын музыканта Андрей. В Инстаграме Ирина выкладывает снимки тех же мест, что и бывший муж.

Потап и Настя долго скрывали свои отношения, так как артист был женат на Ирине. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Потап не решался на свадьбу с Настей, поскольку не был уверен, что сын поймет его. Лишь когда мальчику исполнилось 10 лет, и они поговорили по душам, Потап сделал Каменских предложение руки и сердца.