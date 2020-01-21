«Надеюсь, Брэд сорвал с тебя это платье»: Дженнифер Энистон рассказала о ночи, которую она никогда не забудет

Поклонники ликуют: наконец-то Брэд Питт и Дженнифер Энистон показали свои настоящие чувства на людях. Их мимолетная, но такая нежная встреча на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров SAG Awards породила надежду, что бывшие супруги снова будут вместе. Теплые объятия и поцелуй - пусть только в щеку, но все же, которыми обменялись Брэд и Джен, горячо обсуждают в соцсетях.

Таблоиды уже запустили в Интернет красивую (но вряд ли правдивую) новость о том, как на вечеринке после вручения премии Брэд опустился перед своей бывшей на одно колено и подарил ей кольцо с бриллиантом размером с грецкий орех. А Энистон и вовсе подогрела слухи о воссоединении с экс-супругом, опубликовав после церемонии в Инстаграме пару интригующих снимков.

Увидев Брэда во время церемонии, Дженнифер просияла и бросилась обнимать его.Фото: EAST NEWS

На первом фото Дженнифер позирует в машине: снимок сделан перед премией SAG Awards. Актриса пошутила по поводу того, как следует садиться в автомобиль: нужно откинуться на спинку сиденья, и тогда на вечернем платье не будет ни складочки.

- Ни морщинки! Это труднее, чем кажется, - написала Энистон.

jenniferaniston No wrinkles... harder than it looks!

На второй фотографии то же самое винтажное платье от Dior лежит на краю ванны. Рядом на полу — небрежно скинутые черные босоножки, в которых Дженнифер была на церемонии. Уже рассвело, снимок явно сделан на следующее утро после церемонии. На бортике мраморной ванны стоит статуэтка - Энистон получила награду как лучшая актриса за роль в сериале «Утреннее шоу».

- Где-то между этими двумя фотографиями я получила подарок, который я буду нежно любить, и пережила ночь, которую я никогда не забуду. Спасибо SAG Awards, «Утреннему шоу», а также нашему невероятному актерскому составу и команде. Давайте вернемся к работе! - написала актриса.

В ответ Инстаграм взорвался комментариями: «Надеюсь, Брэд снял с тебя это платье!», «Вижу пиджак Брэда на полу!», «Вы с Брэдом провели вчерашний вечер вместе?!», «Брэд и Джен возвращаются, ничего не забыто!», - ликуют поклонники.

«Надеюсь, Брэд сорвал с тебя это платье!», - пишут поклонники Энистон в комментариях. Фото: Инстаграм.

Кулачки за пару держат и звезды. Сестра Бритни Спирс Джейми Линн Спирс пообещала в Инстаграме: «Мы будем рассказывать это своим внукам. Вот настолько это важно». А дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллс прокомментировала снимок объятий Брэда и Джен: «Моё нежное сердце не выдержит этого».

Но главной фанаткой воссоединения 56-летнего Питта и 50-летней Энистон оказалась лучшая подруга Дженнифер - ее коллега по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. В Инстаграме актриса поставила лайк буквально под каждой фотографией с церемонии SAG Awards, на которой сняты Брэд и Джен.

Главные герои этой истории в ответ на расспросы журналистов только отшучиваются. Дженнифер в беседе с Entertainment Online назвала шумиху в СМИ «истерической». А потом шутливо добавила: «С другой стороны, о чём им ещё говорить?».

Увидев Брэда, Дженнифер нежно обняла его...Фото: EAST NEWS

Напомним, оба актера были номинированы на награды SAG Awards - и получили их. Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды… в Голливуде». Энистон — за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу». Увидев Питта за кулисами премии, Дженнифер на глазах у многочисленных фотографов подошла к нему, обняла и расцеловала в обе щеки. Экс-супруги очень мило о чем-то беседовали. А потом, расставаясь, Брэд взял Дженнифер за руку и словно удерживал ее, не желая отпускать.

Брэд держал Дженнифер за руку и словно не хотел отпускать.Фото: EAST NEWS

Репортеры сняли и то, как Брэд эмоционально отреагировал на новость о том, что Энистон получила награду. Когда Дженнифер объявили победительницей и она поднималась на сцену, Брэд стоял за кулисами. Услышав про победу Джен, он воскликнул: «Вау!», наблюдая за ее триумфом на экране монитора.

Слухи о том, что Питт и Энистон могут воссоединиться, упорно ходят с 2005 года — с тех самых пор, как Брэд ушел к Анджелине Джоли. Питт и Энистон были вместе 7 лет, пять из которых они были женаты.