Число пенсионеров сократилось из-за повышения пенсионного возраста

Всего пенсии в прошлом году были назначены миллиону человек. Из них около 830 тысяч - это страховые пенсии по старости. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, на заслуженный отдых вышло на 355 тысяч человек меньше, чем если бы в России не повысили пенсионный возраст.

При этом в 2020 году снижение будет еще сильнее - на 800 тысяч человек. Разница связана с тем, что в 2019 и 2020 годах действует «скидка» для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Они могут выйти на заслуженный отдых на полгода раньше, чем предполагает действующее законодательство. Поэтому в первый год действия реформы число пенсионеров уменьшилось не так сильно. Но с этого года темпы станут более высокими.

Напомним, повышение пенсионного возраста стало вынужденной мерой. В стране из-за повышения продолжительности жизни стала резко расти диспропорция между долей работающего населения и долей пенсионеров. То есть между теми, кто платит налоги и сборы, и теми, кто получает деньги от государства. Общее число пенсионеров росло с каждым годом примерно на полмиллиона человек. И это увеличивало и без того триллионный дефицит бюджета ПФР.

Сейчас в России 43,9 млн человек, получающих страховые пенсии по старости (есть еще военные пенсионеры, которых считают отдельно). В 2018 году их число выросло на 400 тысяч по сравнению с 2017-м. Последних данных по итогам 2019 года в Пенсионном фонде еще не представили. Скорее всего, число пенсионеров останется примерно на том же уровне. Но уже со следующего года начнется снижение.