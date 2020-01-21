Кокорина перевоспитают в Сочи

Александр Кокорин меняет футбольную прописку. «Зенит» передал своего недавно освободившегося из колонии нападающего в аренду в ФК «Сочи». Там форвард должен будет набрать необходимые кондиции и игровую практику, чтобы летом вернуться в Санкт-Петербург.

«Зениту» сейчас не нужен Кокорин: есть Дзюба, Азмун, Малколм и Дриусси

Решение своевременное. После того, как Кокорин провел в СИЗО и колонии порядка года, ему для полноценного возвращения в футбол нужна будет обширная игровая практика. Но в «Зените» и так полно нападающих. Артем Дзюба – лидер и клуба и сборгой России, его неправильно будет придерживать на скамейке перед Евро-2020. Сердар Азмун здорово сыгрался с Дзюбой и составил с ним самую опасную связку РПЛ. После травмы возвращается Малколм – за него «Зенит» отдал «Барселоне» 40 млн евро. Дриусси – мозг нынешнего «Зенита», через него проходят почти все позиционные атаки команды Семака.

Так что нет тут места для Кокорина в нынешнем сезоне. А выходы на 10-15 минут в конце матчей, когда результат уже предрешен, - прямой путь к завершению карьеры.

Почему именно «Сочи»: это «клуб-побратим» «Зенита»

У Кокорина были другие варианты аренды. Экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат звал Александра в Голландию в клуб «Фейеноорд». Но переход не состоялся возможно и потому, что Кокорин вышел из колонии по УДО. Это не мешало ему съездить на Новый год отдохнуть заграницу, но вот с постоянной работой могли возникнуть проблемы. Да и так спокойнее: в России за Кокориным следить будет легче.

В свою очередь ФК «Сочи» - это бывшее питерское «Динамо». Клуб недавно переехал на Черноморское побережье, чтобы не простаивал стадион «Фишт». Но связей с Санкт-Петербургом «Сочи» не потерял – в его составе полно арендованных у «Зенита» игроков. Таких, например, как Нобоа, Заболотный, Новосельцев, Цаллагов, Набиуллин…

Что ждет Кокорина в «Сочи»?

Клубу предстоит сыграть еще 12 матчей в чемпионате и сохранить за собой место в Премьер-лиге. В том числе против «Краснодара», «Спартака» и самого «Зенита». Обычно арендованным футболистам запрещают играть против клубов, которым они принадлежат. Но тут может быть сделано исключение – «Зенит» и так лидирует с огромным отрывом, и если до конца апреля сохранит свое преимущество, то может и захочет оценить Кокорина в очном матче.

А «Сочи» в свою очередь занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице. До спасительного 14-го места – 4 очка. Команда зимой сменила тренера: из «Оренбурга» пришел Владимир Федотов. И при нему у Кокорина будет полно игрового времени, чтобы стать спасителем команды.

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