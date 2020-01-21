2020-01-21T13:56:48+03:00
Здоровье

Круглый стол «Взаимозаменяемость лекарственных средств»

Издательский дом «Комсомольская правда» приглашает вас принять участие в «Круглом столе» и вместе с ведущими экспертами обсудить очень значимую для общества тему: взаимозаменяемость лекарственных средств на российском рынке
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Тема рационального импортозамещения лекарственных средств - одна из самых острых и обсуждаемых в медицинском, фармацевтическом сообществах, в бизнесе и власти.

- Каков уровень развития современного отечественного фармацевтического рынка?

- Готова ли российская фарминдустрия обеспечить действенными и современными препаратами пациентов с различными, в том числе хроническими и редкими заболеваниями?

- Каковы реальные условия конкуренции сегодня на фармрынке?

- Как обеспечить общественный контроль за обращением лекарств и обеспечить прозрачность рынка лекарственных средств в России?

- Где правда, а где мифы в теме взаимозаменяемости медицинских препаратов?

Эти и многие другие важные вопросы в области взаимозаменяемости лекарственных средств будут подниматься в рамках «Круглого стола». Этот информационный формат дает отличную возможность участникам в полной мере донести до широкой общественности, бизнеса и власти свою точку зрения, озвучить свои предложения по решению проблемы.

К участию в дискуссии будут приглашены:

Юрий Олефир, генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук;

Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы РФ;

Дмитрий Рождественский, Начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии;

Лилия Матвеева, президент Всероссийского общества ОнкоГематологии "Содействие";

Мамед Алиев, главный онколог Медцентра управления делами президента;

Элла Кумирова – д.м.н., заведующая отделом нейроонкологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрий Рогачева;

Нюта Федермессер, глава фонда помощи хосписов "Вера";

Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России;

Леонид Саверский, президент «Лиги пациентов», председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре;

Леонид Огуль, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы РФ;

Татьяна Кусайко, Член Комитета Совета Федерации по социальной политике

Издательский дом «Комсомольская правда» - популярный и влиятельный медиахолдинг. «Круглый стол» создает публичную дискуссионную площадку, которая поможет наладить диалог фармбизнеса и власти, сделать так, чтобы каждое мнение участников было воспринято конструктивно.

Участие в «Круглом столе» на платформе издательского дома «Комсомольская правда» - это выход на многомиллионную аудиторию, высокий уровень цитируемости в других СМИ, продвижение компании как ценного игрока рынка, дающего экспертную оценку по важнейшей тематике.

Дата и место проведения: 26 февраля в 12.00 (мск) в редакции «Комсомольской правды» по адресу Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1

Аккредитация по ссылке

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