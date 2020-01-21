Российские теннисисты выиграли свои стартовые матче на Australian Open

Российские теннисисты в первом круге Открытого первенства Австралии встретили неожиданное сопротивление со стороны своих менее известных соперников. Карен Хачанов (17-я ракетка мира) почти три часа сражался на корте с испанцем Марио Вилелья-Мартинесом (196), который пробился в основной турнир через квалификацию - 4:6; 6:4; 7:6; 6:3. Четыре сета для победы над австралийцем Кристофером О,Коннелли (115) понадобилось и Андрею Рублеву (16) - 6:3; 0:6; 6:4; 7:6. Может быть сказалась усталость от двух январских турниров в Катаре и Аделаиде, которые Рублев выиграл.

Теперь Хачанову предстоит сыграть со шведом Микаэлем Имером (78), а Рублев выйдет против японца Юити Сугита (91).

Последним среди наших на корт вышел Даниил Медведев (4). В соперники ему достался неуступчивый американец Фрэнсис Тиафо, который взял второй сет. Медведеву пришлось включить повышенную передачу и он выиграл - 6:3; 4:6, 6:4; 6:4.

- Спасибо, ребята, что пришли, мне очень приятно играть на самой большой арене. В следующем матче обещаю играть лучше, сегодня я сделал многовато ошибок. Если это не исправит, то дальше придется тяжело, - обратился к зрителям после матча Медведев, сделавший 12 двойных ошибок.

Еще один российский теннисит Евгений Донской уступил в первом круге испанцу Фернандо Вердаско.