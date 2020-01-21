2020-01-21T14:34:44+03:00
Общество

«Не пичкайте глупостью»: Поклонская осадила Водонаеву за оскорбление россиян

Депутат призвала скандалистку не разводить «Дом-2» в политике
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья Поклонская в студии Радио "Комсомольская правда".Наталья Поклонская в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева сказала, что благодаря материнскому капиталу «быдло будет покупать водку». А до этого дамочка призвала россиянок не плодить нищету и делать аборты. Ей ответила экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

- Есть специальные передачи для дам с большими губами. Самая популярная из них - «Дом -2». Путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в жизни страны не стоит. Все, что они умеют, это устраивать склоки и оскорблять других. Высказывание Алены Водонаевой по поводу маткапитала на детей, тому подтверждение, - сказала депутат.

Поклонская призвала не обращать внимания на скандальные посты Водоноевой. А заняться реальными проблемами, которых хватает в России.

Алена Водонаева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена Водонаева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Обращая внимание и посвящая целые телешоу на центральных каналах таким «звездам» считаю большой ошибкой. В стране есть масса проблем, достижений, планов, героев чему и кому надо было бы посвящать программы. А мы видим дам с пониженной социальной ответственностью унижающих россиян, - отметила она.

Также экс-прокурор напомнила, что материнский капитал нельзя спустить на водку и веселья. Поклонская объяснила, что деньги семья потратит на жилье.

- Так что нечего пичкать людей свой глупостью, - посоветовала Водонаевой депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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