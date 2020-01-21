Светлана Кузнецова прошла во второй круг Australian Open

34-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова возвращается в элиту. Чемпионка двух турниров Большого шлема (США-2006, Франция-2009) выиграла свой стартовый на Australian Open. Кузнецова (53-я ракетка мира) победила чешку Маркету Вондроушову (16) в трех сетах — 6:2; 4:6; 6:4 и в следующем круге сыграет с итальянской Камилой Джорджи.

Кроме Светланы дальше прошли Екатерина Александрова и Анна Блинкова.

Увы, но большинство российских теннисисток повылетали в первом же круге. Еще недавно первая ракетка России Дарья Касаткина (69) без шансов уступила американке Мэдисон Кис (11). Проиграли своим соперницам Анна Клинская и Людмила Самсонова, пробившиеся в основную сетку через квалификацию.

В первый день турнира 38-летней Серене Уильямс уступила Анастасия Потапова, которая младше американки на 20 лет. Не прошли дальше Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян… А если сюда еще прибавить зачехлившую ракетку Марию Шарапову, то становится ясно, что наш женский теннис в кризисе и нового поколения не видно.

Зато, в полном порядке наши мужчины — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во втрой круг, хотя им понадобилось для этого по четыре сета.