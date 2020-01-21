Путин сделал Чайку полпредом на Кавказе

Череду кадровых рабочих встреч в Кремле Владимир Путин начал с разговора с экс-генпрокурора Юрием Чайкой и кандидатом на его пост Игорем Красновым.

- Хочу в завершении работы Юрия Яковлевича поблагодарить за все сделанное, - сказал президент. - С 2006 года вы работали в этом качестве, очень много сделано для укрепления законности в России. Для того, чтобы государство стало крепче.

Обращаясь к Краснову, кандидатуру которого предстоит обсуждать парламентариям, он попросил использовать все наработки, сделанные при Чайке.

- Не должно быть никого местничества здесь, - подчеркнул Путин. - Прокуратура изначально и создавалась, как орган, который должен следить за законностью по всей стране.

Глава государства предложил Чайке перейти на пост полпреда в Северо-Кавказском округе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Будущий глава Генпрокуратуры Игорь Краснов пообещал бороться с нарушениями в низовых инстанциях, вступить в диалог с обществом и не устраивать кадровых «зачисток»

Профильные комитеты Совета Федерации ободрили отставку генпрокурора Юрия Чайки и назначение на этот пост Игоря Краснова (подробности)