Анектоды: Все, что хочется утром, - с теплой улыбкой проехать мимо своей работы
- Я недавно крокодила завел.
- А соседи не ругаются?
- Кому уж там ругаться...
***
Я - совершеннолетняя! Теперь могу делать все, что запрещала мама!
Первым делом лизну качели и суну пальцы в розетку...
***
Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой.
Говорит, что до сих пор не потратил зарплату, полученную после расставания.
***
- Вы с женой часто разговариваете о вечном?
- Да ежедневно! Эти вечные ее подозрения, упреки...
***
Жена решила меня бросить. Вопрос юристам: не должна ли она отработать еще две недели?
***
- Мадам, этот туалет так вам к лицу!
- Закрой дверь, придурок!
***
Говорят, после раздельного сбора мусора начнут брать за раздельное электричество.
Для холодильника, телевизора и утюга - по разным счетчикам!
***
- А почему вы с ним расстались-то?
- Да блин, он два месяца ныл на тему «дорогая, ты меня не любишь».
- И что?
- Убедил.
***
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
- Ну как, доктор?
- Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?
- Так отдавать же нечем будет.
- А вам и не придется.
***
Девушка жалуется подруге:
- Не понимаю, чем мужа увлекает этот дурацкий футбол! Например, он восхищается игроком Оливье Жиру. Для меня Оливье Жиру - это описание, как я провела новогодние выходные!
ИСТОЧНИК KP.RU