Анектоды: Все, что хочется утром, - с теплой улыбкой проехать мимо своей работы

- Я недавно крокодила завел.

- А соседи не ругаются?

- Кому уж там ругаться...

***

Я - совершеннолетняя! Теперь могу делать все, что запрещала мама!

Первым делом лизну качели и суну пальцы в розетку...

***

Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой.

Говорит, что до сих пор не потратил зарплату, полученную после расставания.

***

- Вы с женой часто разговариваете о вечном?

- Да ежедневно! Эти вечные ее подозрения, упреки...

***

Жена решила меня бросить. Вопрос юристам: не должна ли она отработать еще две недели?

***

- Мадам, этот туалет так вам к лицу!

- Закрой дверь, придурок!

***

Говорят, после раздельного сбора мусора начнут брать за раздельное электричество.

Для холодильника, телевизора и утюга - по разным счетчикам!

***

- А почему вы с ним расстались-то?

- Да блин, он два месяца ныл на тему «дорогая, ты меня не любишь».

- И что?

- Убедил.

***

Врач знакомится с результатами анализов.

Пациент:

- Ну как, доктор?

- Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?

- Так отдавать же нечем будет.

- А вам и не придется.

***

Девушка жалуется подруге:

- Не понимаю, чем мужа увлекает этот дурацкий футбол! Например, он восхищается игроком Оливье Жиру. Для меня Оливье Жиру - это описание, как я провела новогодние выходные!