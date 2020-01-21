В новый состав правительства не вошли 10 министров и 4 вице-премьера

В новый состав правительства не вошли 14 чиновников. Президент подписал указ о назначении новых вице-премьеров и министров 21 января. После Владимир Путин встретился с назначенцами в Доме правительства и напомнил, что главная задача, которую он ставит перед кабинетом министров – благосостояние граждан. Не смогут участвовать в реализации программ, обозначенных президентом в Послании Федеральному собранию 10 министров и 4 вице-премьера.

Не получили переназначение:

Вице премьеры: Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Министры:

Владимир Мединский - возглавлял Минкультуры;

Максим Орешкинвозглавлял Минэкономразвития;

Вероника Скворцова – возглавляла Минздрав;

Ольга Васильева – возглавляла Минпросвещения;

Павел Колобков – возглавлял Минспорта;

Александр Коновалов – экс-глава Минюста;

Михаил Котюков - экс-министр науки и высшего образования;

Константин Носков – возглавлял Минкомсвязи;

Максим Топилин – возглавлял Минтруда.

Сергей Чеботарев - Министерство по делам Северного Кавказа было упразднено.

Бывший вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко в новом составе кабмина стал министром юстиции.

Сохранили свои посты 12 министров, среди них Сергей Лавров. В Госдуме сказали, что найти замену министру внутренних дел было практически невозможно. Лавров занимает пост главы МИД с 2004 года.

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