"Лично проверяет стройплощадки и занимается китайской гимнастикой": что известно о новом вице-премьере Марате Хуснуллине

Новый вице-премьер, теперь уже в прошлом заместитель мэра Москвы, Марат Хуснуллин считается прогрессивным строителем. Коллеги по работе с ним в Татарстане, где Марат Шакирзянович возглавлял министерство строительства и откуда в ноябре 2010-го был «призван» в правительство Москвы, и коллеги в столице говорят: «Хуснуллин постоянно учится сам и требует этого же от подчиненных».

Новый вице-премьер читает много профессиональной литературы, в основном иностранные источники. И это не считая служебных документов. «В день читаю не меньше 200 страниц текста», - рассказывал ранее Хуснуллин.

Лучшие мировые идеи новый вице-премьер активно внедряет. К примеру, одной из главных своих задач он видит цифровизацию строительства и упрощение всех процедур. «У нас в стране создано такое количество ограничений, что порой получается так, что строить честно невозможно, многие об этом говорят", - заметил как-то Хуснуллин.

- Работа строителей превращается просто в преодоление искусственно созданных препятствий. В 2019 году мы сделали самый большой прорыв в этом вопросе, который позволил убрать основные блоки, мешающие нам строить. Это мало кто видит, но изменения коснулись всего - и Градостроительного и Земельного кодексов, и системы закупок».

Хуснуллин буквально болеет стройкой. Он любит лично проверять площадки и по его признанию, лучше всего себя чувствует именно там, на «передовой».

Об увлечениях Хуснуллина известно, что он серьезно занимался китайской оздоровительной гимнастикой цигун. Вообще Марат Шакирзянович слывёт сторонником здорового образа жизни. Когда будучи замом мэра Москвы он приезжал к нам в редакцию на радиоэфир, всегда поднимался по лестнице чуть ли не бегом на любой этаж. «Я постоянно стараюсь ходить пешком», - объясняет Хуснуллин.

Ещё новый вице-премьер гордится тем, что свой родовой дом в Татарстане строил своими руками, по его признанию, любит что-то мастерить. Недавно Хуснуллин завёл странички в соцсетях, лично читает комментарии и отвечает на вопросы своих подписчиков.

Главные стройки вице-премьера

1. Метро и дороги.

При участии Марата Хуснуллина метро в Москве строилось с бешеной скоростью. С 2011 года в подземке открыли 155 километров линий, 81 новую станцию, 10 электродепо. Главными проектами стали Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

«Мы снизили стоимость строительства в среднем на 20-25 процентов без потери качества, - говорил Хуснуллин. - У нас метро получается дешевле, чем у китайцев, которые считаются лидерами в метростроении. При этом у нас очень высокий уровень компетенции».

Дорог за эти годы тоже прибавилось. К концу 2019-го запустили 916 километров магистралей, 295 мостов, тоннелей и эстакад.

2. Новый Генплан Москвы.

В столице за последние годы отказались от точечной застройки, пересмотрели сотни прежних контрактов и отменили многие из них, начали активно строить уже не в центре столицы, а ближе к окраинам города. Промзоны - ЗИЛ, «Серп и Молот» и другие - начали превращаться в комфортные жилые районы. Долгостроев стало меньше, причём многие из них доделали. При участии Хуснуллина стартовало развитие Новой Москвы.

3. Парк «Зарядье».

Парк у стен Кремля стал для Хуснуллина одним из главных проектов. По его словам, это оказался ещё и один из самых сложных проектов. Но теперь парк «Зарядье» стал любимым у москвичей и туристов.

В марте 2019 года на торжественной церемонии во Дворце конгрессов и фестивалей в Каннах парк получил специальный приз жюри авторитетной международной выставки недвижимости MIPIM.

- Мы благодарны за высокую оценку, - сказал тогда Марат Хуснуллин. - Нам очень приятно, что профессионалы и 10 миллионов посетителей "Зарядье" оценили наш уникальный парк. Это первый парк, построенный в центральной части Москвы за последние 200 лет. Когда в этом месте в центре столицы была запланирована городская застройка на 450 тысяч квадратов, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возместить затраты инвестору и построить там парк и концертный зал.

4. Реконструкция «Лужников».

К чемпионату по футболу московские строители сделали, казалось, невозможное - полностью обновили исторический стадион «Лужники». Потом достраивались и другие здания спорткомплекса - Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики.

5. Реновация пятиэтажек

С 2017 года, когда в столице запустили новую программу сноса пятиэтажек, в новые квартиры переселили уже около 20 тысяч человек. Всего в реновации участвуют около 1 миллиона москвичей, живущих в 5173 домах. Переселение планируют завершить в 2032 году. Хуснуллин уверен, что реновация в Москве неизбежна. Не исключено, что теперь московский опыт обновления ветхого жилья новый вице-премьер будет продвигать и по всей стране. Известно, что одной из площадок реновации может стать Дальний Восток. Столичные архитекторы уже обсуждали проекты новых кварталов со своими дальневосточными коллегами.