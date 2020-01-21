2020-01-21T22:40:13+03:00
Политика

МИД РФ — анонимам, предрекавшим уход Лаврова: «Не становитесь кАНАЛАМИ»

Переназначение дипломата вызвало волну слухов в Сети
Теона КАРТВЕЛИ
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Сергей Лавров занимает пост главы МИД РФ с 2004 годаСергей Лавров занимает пост главы МИД РФ с 2004 годаФото: REUTERS
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Вечером 21 января после долгих консультаций был утверждён новый состав правительства РФ. В числе самых обсуждаемых стала кандидатура главы российского МИДа. Вполне ожидаемо, данный пост сохранил Сергей Лавров — один из самых опытных российских дипломатов.

Тем не менее, всю неделю после отставки предыдущего правительства 15 января анонимные каналы в Сети бурно предлагали всевозможные альтернативные кандидатуры.

Теперь им ответил официальный фейсбук МИД РФ. По-дипломатически кратко. «Помните: мы - то, что читаем. Не становитесь АНОНИМНЫМИ кАНАЛАМИ».

Напомним, Сергей Лавров занимает пост главы МИД РФ с 2004 года. Как отмечали многочисленные эксперты в беседах с «КП», его отличает аналитический ум, сдержанность, умение вести самые напряжённые и сложные переговоры. При Лаврове российская дипломатия приобрела последовательность и с честью выдержала тяжёлые столкновения с Западом — начиная от антироссийской истерии после войны в Южной Осетии 12 лет назад и заканчивая попытками Вашингтона добиться изоляции Москвы после воссоединения с Крымом в 2014.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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ИСТОЧНИК KP.RU

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