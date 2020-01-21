МИД РФ — анонимам, предрекавшим уход Лаврова: «Не становитесь кАНАЛАМИ»
Вечером 21 января после долгих консультаций был утверждён новый состав правительства РФ. В числе самых обсуждаемых стала кандидатура главы российского МИДа. Вполне ожидаемо, данный пост сохранил Сергей Лавров — один из самых опытных российских дипломатов.
Тем не менее, всю неделю после отставки предыдущего правительства 15 января анонимные каналы в Сети бурно предлагали всевозможные альтернативные кандидатуры.
Теперь им ответил официальный фейсбук МИД РФ. По-дипломатически кратко. «Помните: мы - то, что читаем. Не становитесь АНОНИМНЫМИ кАНАЛАМИ».
Напомним, Сергей Лавров занимает пост главы МИД РФ с 2004 года. Как отмечали многочисленные эксперты в беседах с «КП», его отличает аналитический ум, сдержанность, умение вести самые напряжённые и сложные переговоры. При Лаврове российская дипломатия приобрела последовательность и с честью выдержала тяжёлые столкновения с Западом — начиная от антироссийской истерии после войны в Южной Осетии 12 лет назад и заканчивая попытками Вашингтона добиться изоляции Москвы после воссоединения с Крымом в 2014.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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