МИД РФ — анонимам, предрекавшим уход Лаврова: «Не становитесь кАНАЛАМИ»

Вечером 21 января после долгих консультаций был утверждён новый состав правительства РФ. В числе самых обсуждаемых стала кандидатура главы российского МИДа. Вполне ожидаемо, данный пост сохранил Сергей Лавров — один из самых опытных российских дипломатов.

Тем не менее, всю неделю после отставки предыдущего правительства 15 января анонимные каналы в Сети бурно предлагали всевозможные альтернативные кандидатуры.

Теперь им ответил официальный фейсбук МИД РФ. По-дипломатически кратко. «Помните: мы - то, что читаем. Не становитесь АНОНИМНЫМИ кАНАЛАМИ».

Напомним, Сергей Лавров занимает пост главы МИД РФ с 2004 года. Как отмечали многочисленные эксперты в беседах с «КП», его отличает аналитический ум, сдержанность, умение вести самые напряжённые и сложные переговоры. При Лаврове российская дипломатия приобрела последовательность и с честью выдержала тяжёлые столкновения с Западом — начиная от антироссийской истерии после войны в Южной Осетии 12 лет назад и заканчивая попытками Вашингтона добиться изоляции Москвы после воссоединения с Крымом в 2014.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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