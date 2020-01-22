Валентина Талызина: Не сижу без работы, но ощущение нереализованности все-таки есть

Свой день рождения Валентина Талызина отмечает не в Москве. Она улетела в Кисловодск. И это не только побег от звонков, поздравлений и суеты, неизбежных в день рождения, но и отчасти вынужденная поездка в реабилитационный центр.

- Я немножко приболела, - объяснила Валентина Илларионовна. - Проблемы с ногами случились после возвращения из Китая. Хваленая китайская медицина в этот раз меня подвела. Меня лечили иглоукалыванием. Видно, поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры.

Валентина Талызина Про пенсию из к/ф Старики разбойники .

Я люблю Китай. Раз тринадцать летала в Харбин. Там невероятно интересно. И дом Шаляпина, и торговый дом купца Ивана Чурина, где продается настоящая «Раковая шейка». По сравнению с той карамелью, что выпускают у нас, - это небо и земля.

- Сейчас подлечитесь в Кисловодске - и обратно на сцену?

- Очень надеюсь, что, когда выздоровею, снова буду играть. Мечтаю сыграть на сцене Театра им. Моссовета в спектакле «Волки и овцы» по Островскому. Это абсолютно современная пьеса об отношении к человеку, о богатых и бедных, об унижении и чувстве собственного достоинства. Мечтаю, чтобы это был спектакль в старых традициях русского психологического театра. Мне повезло, что после окончания ГИТИСа, когда я пришла работать в Театр им. Моссовета, великая русская актриса Вера Марецкая стала моей наставницей. Она отдавала молодым актерам то, что сама умела делать на сцене. Сейчас такого наставничества в театре уже нет. Сегодняшний театр - это театр антрепризных актеров, медийных лиц, которые стали популярны в кино и на телевидении. Вырастить звезд в собственной труппе очень трудно.

Валентина Талызина не сидит без работыФото: GLOBAL LOOK PRESS

- В кино снимаетесь?

- Минувшим летом снялась в симпатичном сериале «Маруся». Сделала несколько чтецких поэтических программ на стихи Арсения Тарковского, Есенина, Пастернака, Мандельштама, Лермонтова. Есть программа, посвященная Иосифу Бродскому. Я выступаю с хором и маленьким оркестром, но не пою, только читаю стихи. Собираемся делать новую стихотворную программу «Пощечина. Волошин - Гумилеву (Черубина де Габриак)». Так что не сижу без работы.

Валентина Талызина и Вячеслав Невинный. Романс Семь слоников .. Семь слоников . Муз. - М.Минков. Сл. - Ю.Энтин.

- То есть у вас нет ощущения невостребованности, что многое не сыграли, не все сделали...

- Ощущение нереализованности свойственно всем актерам. Я помню, как Фаина Георгиевна Раневская была недовольна своей творческой судьбой. У нее было постоянное ощущение, что многое она не сыграла. Но от этого она не перестает быть Раневской.

Из к/ф "Афоня". Валентина Талызина.История создания фильма АФОНЯ

Одну из первых заметных ролей в кино Талызина сыграла в комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», где одним из ее партнеров был Евгений Евстигнеев. Фото: Кадр из фильма

5 лучших киноролей актрисы:

«Зигзаг удачи» (Алевтина Васильевна, председатель месткома фотоателье)

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (школьная учительница Валя, а также озвучивание главной героини Нади)

«О бедном гусаре замолвите слово» (провинциальная актриса Анна Петровна)

«Женитьба» (Фекла Ивановна, сваха)

«И это все о нем» (мама Евгения Столетова)