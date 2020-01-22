2020-01-22T01:01:49+03:00
Политика

«Фром май харт»: чем нам запомнился покинувший правительство Виталий Мутко

Теперь его обязанности предположительно перейдут к новому вице-премьеру Марату Хуснуллину
Елена ОДИНЦОВА
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Фраза «лет ми спик фром май харт» в исполнении российского министра спорта стала интернет-мемомФраза «лет ми спик фром май харт» в исполнении российского министра спорта стала интернет-мемомФото: Александр ГЛУЗ
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За свою довольно долгую карьеру в правительстве Виталий Мутко успел сменить несколько должностей: министр спорта, туризма и молодежной политики (2008-2012), министр спорта (2012-2016), вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике (2016-2018), вице-премьер по строительству и региональному развитию (с 2018-го).

Больше всего за все это время он запомнился речью на заседании исполкома ФИФА в 2010 году, когда решалось, в какой стране пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Мутко представлял российскую заявку, будучи тогда министром спорта и главой Российского футбольного союза. Ради уважения к членам исполкома было решено произносить речь по-английски, а Виталий Леонтьевич знал его довольно плохо. За две недели написанный текст он выучил, но говорил с сильным русским акцентом. Мутко, однако, нашелся — в речи он несколько пошутил над собой и даже пообещал, что к 2018 году будет говорить по-английски «лайк май фрэнд Джефф Томпсон» (представитель Англии в исполкоме).

Фраза «лет ми спик фром май харт» («позвольте мне сказать от всего сердца») в исполнении российского министра спорта стала интернет-мемом. А ролик с речью — хитом русского ютьюба. Но сколько бы над ним ни смеялись, свою задачу Мутко тогда выполнил — Россия получила так многим запомнившийся чемпионат мира по футболу-2018.

В бытность Мутко ответственным за спорт сборная России по футболу впервые за 20 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые почти за 50 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Но при нем же начались и допинговые скандалы 2015-2018 года. В результате Мутко покинул посты министра спорта и президента Российского футбольного союза.

В правительстве-2018 он получил должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. На этот период пришлась реформа долевого строительства, которая поначалу отраслью была встречена почти что в штыки. А кроме того, наводнение в Иркутской области. С последним Мутко разбирался лично как глава комиссии по ликвидации последствий ЧП, и проводил в Тулуне чуть ли не больше времени, чем в Москве. Решить все проблемы это, правда, все равно не помогло, но местные власти держало в тонусе — в первый же приезд вице-премьер потребовал уволить главу одного из районов, который послал муниципальную технику откачивать воду со своего личного участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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