«Нереальная красотка»: Ксения Алферова в мини-бикини похвасталась сногсшибательной фигурой

Ксения Алферова, в отличие от многих своих коллег, новогодние каникулы провела в Москве. Актриса не поехала в теплые края, и теперь признается, что скучает по морю и солнышку. Решив поностальгировать по пляжу и поделиться своим настроением с поклонниками, актриса опубликовала в Инстаграме снимок в бикини.

На фото Ксения стоит по колено в воде на фоне красивого морского пейзажа. Кадр сделан на закате – и в лучах заходящего солнца ее кожа кажется золотистой.

- Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу, очень. Недавно появилось ненадолго и как хорошо стало, как легко. А то сложновато просыпаться в последнее время, открываешь глаза, и серые краски вплывают в открытое окно и пытаются забраться в твой день, - рассказала актриса. - Солнце приходи, мы тебя очень ждём и не обидим!!!! Хорошего дня! С мечтою о солнце и море! Ваша Ксюша!

ksenialferova Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу, очень.

Поклонники по достоинству оценили красивую фигуру актрисы: тонкая талия, рельефный пресс, длинные ноги - в свои 45 Ксения выглядит идеально и гораздо моложе своих лет. А веселая улыбка и задорный прищур делают фотографию живой и естественной, что выгодно отличает Алферову от отфотошопленных звезд Инстаграма.

«Нереальная красотка», «Ксюша, вы – само солнышко», «Очень красивая фигура, поэтому и купальник хорош», «Вы прямо излучаете свет, добро и позитив даже на фото типа секси», «Ксения и солнце – синонимы», - пишут фолловеры в комментариях.

Теплое море актрисе только снится – пока что ей удалось искупаться только в холодной воде. На Крещение Ксения окунулась в купель и рассказала в Инстаграме о своих ощущениях.

- Четвёртый год окунаюсь, но почему-то в этот раз особенно холодно было. Но после ночной службы и причастия непередаваемые ощущения. Как заново родился! Хорошо, одним словом! – призналась артистка.

Поддерживать такую форму Ксении помогают тренировки: актриса увлекается воздушной гимнастикой, которая поддерживает тело в тонусе, тренирует мышцы, развивает гибкость и координацию. Вместе с мамой гимнастикой занимается и 12-летняя дочь актрисы Евдокия.