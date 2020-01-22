2020-01-22T01:57:22+03:00
Звезды

«Нереальная красотка»: Ксения Алферова в мини-бикини похвасталась сногсшибательной фигурой

45-летняя актриса призналась, что скучает по морю и солнышку
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ксения Алферова призналась, что скучает по солнцу. Фото: Инстаграм.Ксения Алферова призналась, что скучает по солнцу. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Ксения Алферова, в отличие от многих своих коллег, новогодние каникулы провела в Москве. Актриса не поехала в теплые края, и теперь признается, что скучает по морю и солнышку. Решив поностальгировать по пляжу и поделиться своим настроением с поклонниками, актриса опубликовала в Инстаграме снимок в бикини.

На фото Ксения стоит по колено в воде на фоне красивого морского пейзажа. Кадр сделан на закате – и в лучах заходящего солнца ее кожа кажется золотистой.

- Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу, очень. Недавно появилось ненадолго и как хорошо стало, как легко. А то сложновато просыпаться в последнее время, открываешь глаза, и серые краски вплывают в открытое окно и пытаются забраться в твой день, - рассказала актриса. - Солнце приходи, мы тебя очень ждём и не обидим!!!! Хорошего дня! С мечтою о солнце и море! Ваша Ксюша!

ksenialferovaksenialferova
Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу, очень.
18705 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники по достоинству оценили красивую фигуру актрисы: тонкая талия, рельефный пресс, длинные ноги - в свои 45 Ксения выглядит идеально и гораздо моложе своих лет. А веселая улыбка и задорный прищур делают фотографию живой и естественной, что выгодно отличает Алферову от отфотошопленных звезд Инстаграма.

«Нереальная красотка», «Ксюша, вы – само солнышко», «Очень красивая фигура, поэтому и купальник хорош», «Вы прямо излучаете свет, добро и позитив даже на фото типа секси», «Ксения и солнце – синонимы», - пишут фолловеры в комментариях.

Теплое море актрисе только снится – пока что ей удалось искупаться только в холодной воде. На Крещение Ксения окунулась в купель и рассказала в Инстаграме о своих ощущениях.

- Четвёртый год окунаюсь, но почему-то в этот раз особенно холодно было. Но после ночной службы и причастия непередаваемые ощущения. Как заново родился! Хорошо, одним словом! – призналась артистка.

Поддерживать такую форму Ксении помогают тренировки: актриса увлекается воздушной гимнастикой, которая поддерживает тело в тонусе, тренирует мышцы, развивает гибкость и координацию. Вместе с мамой гимнастикой занимается и 12-летняя дочь актрисы Евдокия.

ksenialferovaksenialferova
Ксения занимается воздушной гимнастикой
5784 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пушков высмеял украинских депутатов в ПАСЕ, сравнив их с собаками
В Мексике ограбили автобус с польскими туристами
В Сенате США начались слушания по делу об импичменте Трампа
Для Мединского не нашлось места в составе новой команды кабмина
В Совфеде объяснили необходимость "обновления" кабинета министров
Тина Канделаки о новом министре спорта: «Главное, чтобы он был борцом в прямом смысле слова»
Четыре новых министра правительства РФ оказались выпускниками и слушателями «школы губернаторов»
В США выявили первый случай заражения «китайским» коронавирусом
В Госдуме читают, что новому главе Минздрава поможет имеющийся у него опыт рядового врача
Аксаков назвал новый состав правительства «жесткими управленцами, нацеленными на результат»
Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти
В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел