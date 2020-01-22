Как вырастут пособия семьям в 2020 году после предложений Путина

Послание Федеральному собранию президент начал с вопросов демографии. Поддерживать рождаемость предлагается финансово. Что, конечно же, порадует многих. Ведь 70 - 80% семей с низкими доходами - это семьи с детьми. Разберемся по пунктам, что поменяется.

Материнский капитал

На него имеют право все семьи, независимо от уровня достатка. Но потратить эти средства можно только на определенные цели, среди которых покупка или строительство жилья, образование детей и т. п. Новшества, предложенные президентом, будут распространяться на семьи, где пополнение случилось после 1 января 2020 года или еще только случится. То есть необходимые законы, после того, как они будут приняты, начнут действовать задним числом.

*1-й ребенок

Сейчас: маткапитал не выплачивается.

Будет: 466 617 рублей

*2-й ребенок

Сейчас: 466 617 рублей

Будет: 616 617 рублей

Важный момент: маткапитал в полном объеме можно получить только один раз. Если вы уже получили эти деньги раньше, на «дополнительную сумму» рассчитывать не нужно.

Как предполагают эксперты, будет так.

Если семья получит маткапитал на первого ребенка (466 617 руб.), а потом родит второго, то у нее появится право на дополнительные 150 тыс. руб. В сумме - 616 617 рублей.

А вот если первый ребенок родился до 1 января 2020 года (когда маткапитал на него не полагался), а теперь семья решится на второго, то начислят сразу 616 617 рублей капитала.

*3-й ребенок и далее

Правила остаются прежними: маткапитал в этом случае дадут, если семья не получила его при рождении второго ребенка. Теперь - в объеме 616 617 рублей.

Но если семья решится улучшать жилищные условия и взять ипотеку, то после рождения третьего получит право на другую меру поддержки - списание 450 тысяч рублей ипотечного долга. Эта программа уже вполне успешно работает с сентября 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754803" frameborder="0"></iframe> Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет.Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Денежки на детсадовцев

Владимир Путин говорил о доплате за ребенка до 7 лет - для семей, где доход не превышает определенного потолка. Такие выплаты на первого и второго ребенка уже есть - до 3 лет. Теперь совсем уж небогатым семьям будут помогать финансово, пока ребенку не исполнится 7 лет. На что потратить эти деньги, решают сами родители. Вот что получается по совокупности.

Сейчас: есть ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет (с 1 января 2020 года).

Кто имеет право. Семьи, где после 1 января 2018 года родился первый или второй ребенок. И где доход на человека меньше 2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Размер выплаты - прожиточный минимум для ребенка в конкретном регионе (в среднем по стране - около 11 тыс. руб.)

Будет дополнительно: ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет (тоже обещают ввести с 1 января 2020 года, задним числом).

Кто будет иметь право. Семьи, где доход на человека ниже 1 прожиточного минимума в регионе.

Размер выплаты:

2020 год - 1/2 регионального прожиточного минимума для ребенка (в среднем - 5,5 тыс. руб.);

2021 год и дальше - один региональный прожиточный минимум для ребенка (в среднем - около 11 тыс. руб.).

ВАЖНО!

Программа маткапитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Пока она действует до 31 декабря 2021 года. Сумму маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией.

НА ЗАМЕТКУ

Пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года мы в расчетах не учитываем - здесь все останется, как прежде. Кроме того, в некоторых регионах действуют свои дополнительные выплаты для семей с детьми, и порой очень весомые. Узнать о выплатах можно в региональных органах соцзащиты населения.

КСТАТИ

О каком миллионе на улучшение жилищных условий говорил президент?

Владимир Путин в Послании сказал, что в целом семья с тремя детьми cможет при помощи государства вложить в решение своего жилищного вопроса больше миллиона рублей. Откуда этот миллион возникает?

Он складывается из:

- 616 тысяч с лишним материнского капитала на двоих детей,

- списания 450 тысяч рублей ипотечного долга после рождения третьего ребенка.

В сумме действительно получается больше миллиона, и эти деньги можно использовать именно на решение своего жилищного вопроса, а у семьи с тремя детьми он почти всегда стоит очень остро.

Важно!

Как определить, может ли рассчитывать ваша семья на «детскую» доплату

- Надо высчитать среднедушевой доход в вашей семье. Это делается по формуле:

все доходы всех членов семьи за последние 12 месяцев поделить на 12 месяцев и затем поделить на число членов семьи, включая ребенка.

- Смотрим прожиточный минимум для трудоспособного населения в вашем регионе за II квартал предыдущего года (именно он используется для расчета пособий - то есть сейчас надо ориентироваться на II квартал 2019 года).

- Если получившийся доход меньше этого прожиточного минимума, вы сможете претендовать и на выплаты на ребенка до 3 лет, и на новые выплаты - до 7 лет.

Если доход больше прожиточного минимума, но меньше двух прожиточных минимумов, то только на выплаты до 3 лет.

Пример. Представим гипотетическую семью, которая живет в регионе со средним для России прожиточным минимумом - за II квартал 2019 года это было для трудоспособного населения 12 130 рублей.

Семья из трех человек (мама, папа, ребенок) будет иметь право на выплаты:

- до 3 лет - при доходе на всех ниже 72 780 рублей,

- до 7 лет - ниже 36 390 рублей.

ЕСТЬ ВОПРОС

Рожать или подождать?

Что бы ни говорили до сих пор чиновники, а обычно сложнее всего принять решение о рождении самого первого ребенка (если это, конечно, не получается незапланированным образом). Все чаще молодые семьи с этим тянут - чтобы сначала встать на ноги, состояться в профессии, начать более-менее зарабатывать, как-то решить вопрос с жильем и т. п. Но если протянуть эдак лет до 35, то какой там уже второй ребенок, а тем более третий...

Поэтому чисто с женской точки зрения именно новшества, касающиеся самого первого ребенка, кажутся очень важными.

Итак, на какую помощь теперь можно будет по совокупности рассчитывать при рождении первенца?

Ситуация 1. Семья, где ежемесячный доход на человека (включая ребенка), меньше прожиточного минимума в регионе (в среднем по России на троих нужно иметь доход ниже 36 390 рублей)

- Маткапитал 466 617 рублей.

- Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет - в размере детского прожиточного минимума в регионе.

- Ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет - она понадобится не в этом году, поэтому будет уже в том же размере.

Ситуация 2. Семья, где доход на человека выше прожиточного минимума, но ниже двух прожиточных минимумов (в среднем по России на троих - до 72 780 рублей в месяц)

- Маткапитал 466 617 рублей.

- Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет - в размере детского прожиточного минимума в регионе.

Ситуация 3. В семье доход на человека выше двух прожиточных минимумов (в среднем по стране - больше 72 780 рублей на троих)

- Маткапитал 466 617 рублей.