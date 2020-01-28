Американцы пытаются доказать, что Антарктиду открыли они

28 января 1820 года русская научно-исследовательская экспедиция совершила последнее великое географическое открытие. 200 лет назад парусники «Восток» и «Мирный» подошли к нынешней Земле Королевы Мод - обширной области на атлантическом побережье Антарктиды.

Черный берег

«...Над нами летали ласточки и две эгмондские курицы; в воде, близ шлюпа, показался однажды какой-то черный зверь. Цвет воды несколько изменился. В исходе четвертого часа пополудни шлюп «Восток» делает нам сигнал, что видит землю. Мы подымаем ответ. «Берег! Берег!» - повторяется всюду. Нельзя выразить радости общего восторга. В это время из облаков блеснуло солнце, и лучи его осветили высокие черные скалы, занесенные снегом», - отметил исторический момент в своем дневнике мичман шлюпа «Мирный» Павел Новосильский.

Ясно, что открытие нового континента - это большой повод для гордости. Но здесь был истинный триумф России. И вот почему.

Аборигены Антарктики - пингвины. Рисунок из «Атласа к путешествию капитана Беллинсгаузена, 1831 г.». Фото: из альбома

«Материка там нет!»

Во-первых, русские оказались единственными, кто отважился идти искать неведомую землю. После того, как великий британский исследователь Джеймс Кук не смог пробиться к Южному полюсу, он заявил: Антарктиды не существует.

«Я обошел океан Южного полушария на высоких широтах и сделал это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка... Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях настолько велик, что я смело могу сказать: ни один человек никогда не решится проникнуть дальше на юг, чем это удалось мне».

Авторитет Кука был настолько велик, что почти полвека никто не пытался «проникнуть дальше на юг». Но российские ученые выдвинули гипотезу, что «тяжелые льды, окружающие Южный полюс, происходят от великой матерой земли». Искать ее и отправилась Первая русская антарктическая экспедиция под руководстом Фаддея Беллинсгаузена - участника первой российской кругосветки. Помогал ему молодой офицер Михаил Лазарев, впоследствии - знаменитый адмирал.

Маршрут экспедиции.

Корабли деревянные, а люди железные

Во-вторых, деревянные корабли прорвались туда, куда порой боятся заходить и суда ледокольного класса.

«Весьма неприятно было видеть движение частей шлюпа и слышать, как они трещали», - записал Лазарев в корабельном журнале.

Н-да... «Неприятно»… Железные люди плавали на этих деревяшках! К тому же в воды, натыканные айсбергами, шли на парусниках! А если ветер встречный? А если штиль? Одному Богу известно, как удавалось маневрировать между ледяными горами на деревянных скорлупках, зависящих от погоды (вспомните, что чудо техники «Титаник», сделанный из стали, имеющий мощнейшие машины и огромный экипаж, не смог увернуться всего от одного айсберга!).

Ну и, в-третьих, за полтора года опаснейших приключений экипаж лишился всего двух человек. Небывалый случай во времена, когда потеря трети матросов в походе не считалась трагедией. Эти русские капитаны умели не только совершать подвиги, но и беречь людей...

Иностранные карты не признают русские имена открытых нами земель. Две версии названий антарктических Южных Шетландских островов - зарубежная и российская (на большой карте вверху острова обозначены кружочком).

Какие ваши доказательства?

Сейчас приоритет открытия Лазарева и Беллинсгаузена пытаются оспорить США. Якобы промысловик Натаниэль Палмер в 1820-м во время охоты на котиков увидел край Антарктиды. Американцам вторят англичане - капитан Эдвард Брансфилд в том же году издалека вроде как наблюдал полуостров Тринити - северную оконечность континента. Но даже если это правда, то английские моряки сделали это 30 января, то есть спустя два дня, как наши добрались до берега.

Что же касается Палмера, то он совершил свое «открытие» в ноябре. То есть вообще опоздал на восемь месяцев. К тому же нет никаких доказательств, кроме его слов. Но американцы и англичане так легковерны...

КСТАТИ

В честь 200-летия подвига русских моряков их потомки отправились в кругосветное путешествие на парусниках «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада». Частично они повторят маршруты «Востока» и «Мирного». Продлится экспедиция «Паруса мира» до конца года.

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