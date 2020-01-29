Тест КП: «Не стоит мешать людям сходить с ума»
Хорошо ли вы знакомы с творчеством Чехова?
29 января исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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29 января исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. За 44 года жизни он успел поработать земским доктором, завести около 50 (!) псевдонимов и стать классиком русской литературы.
Предлагаем проверить себя: насколько вы хорошо знаете творчество Антона Павловича? Просто вставьте в его афоризмы пропущенные слова. Поехали!
*В заголовке - цитата из повести Чехова «Палата № 6».
1Из письма А. П. Чехова к издателю и журналисту А. Ф. Суворину: «Я всю жизнь выдавливал из себя по капле...
Правильный ответ:...раба»
2В пьесе «Дядя Ваня» доктор Астров произносит: «В человеке все должно быть...
Правильный ответ:...прекрасно»
3В рассказе «Жизнь прекрасна!» есть фраза: «Когда в твой палец попадает заноза, радуйся...
Правильный ответ:...хорошо, что не в глаз!»
4В «Драме на охоте» есть слова: «Бывают минуты, за которые можно отдать...
Правильный ответ:...месяцы и годы»
5На кольце Антона Павловича была выгравирована мудрость: «Одинокому везде...
Правильный ответ:...пустыня»
6Фраза из письма Чехова: «Всё знают и всё понимают только...
Правильный ответ:...дураки и шарлатаны»
7В одном из своих черновиков он писал: «Человек должен быть или верующим, или ищущим веры. Иначе он...
Правильный ответ:...глупый человек»
8Один из героев рассказа «Медведь» философствует: «Посмотришь на иное создание - миллион восторгов, а заглянешь в душу - ...
Правильный ответ:...обыкновенный крокодил»
9Однажды Чехов высказался так: «Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского...
Правильный ответ:...глупеют»
10Герой «Дяди Вани» Войницкий уверяет: «В такую погоду хорошо...
Правильный ответ:...повеситься»
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Перед вами целая вселенная под названием Чехов! Мы вам даже немножко завидуем. Читайте, и мир станет богаче!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Произведения Чехова вы точно любите. День рождения писателя - отличный повод перечитать его книги.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Гениально! Вы настоящий знаток творчества Антона Павловича. Или, вполне возможно, тоже умеете мыслить глубоко и парадоксально.
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ИСТОЧНИК KP.RU