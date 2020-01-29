Тест КП: «Не стоит мешать людям сходить с ума»

29 января исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. За 44 года жизни он успел поработать земским доктором, завести около 50 (!) псевдонимов и стать классиком русской литературы.

Предлагаем проверить себя: насколько вы хорошо знаете творчество Антона Павловича? Просто вставьте в его афоризмы пропущенные слова. Поехали!

*В заголовке - цитата из повести Чехова «Палата № 6».