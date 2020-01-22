2020-01-22T02:39:34+03:00
Экономика

Россия пригласила Сингапур на ПМЭФ

На форуме будет впервые озвучена стратегия развития Арктической зоны до 2035 года
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Сингапура Премджита Садасивана. Главной темой встречи стало укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами, а также участие официальной делегации Сингапура в ключевых деловых мероприятиях, проходящих на территории России, в том числе в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и в Международном арктическом форуме.

«Республика Сингапур является перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два года назад мы отметили 50-летие установления дипломатических отношений. Сотрудничество активно развивается в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурной сферах. В прошлом году в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Сингапур. Уверен, что это соглашение будет способствовать реализации потенциала двустороннего сотрудничества между Россией и Сингапуром», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

На первом этапе соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром подразумевает безбарьерный обмен товарами, позже его действие распространится на услуги и инвестиции.

Посол Сингапура Премджит Садасиван подчеркнул, что одним из драйверов деловых отношений России и Сингапура является сотрудничество в сфере инноваций: «Цифровая экономика является одним из перспективных направлений сотрудничества между нашими странами, мы заинтересованы в развитии инноваций и готовы реализовывать совместные проекты с российскими компаниями. Еще одно интересное направление – реализация проекта „умных городов“. Могу отметить, что Москва очень активно развивается в этой области и во многих аспектах опережает Сингапур».

Премджит Садасиван также выразил готовность участвовать в подготовке Международного арктического форума: «Россия вносит весомый вклад в развитие Арктики, реализует здесь большое количество интересных, инновационных проектов в различных областях экономики. Сингапур готов принять активное участие в подготовке и проведении Международного арктического форума».

В рамках встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой сфере. Российская сторона обозначила свою заинтересованность в шельфовых добычных платформах, технологии производства которых в Сингапуре являются наиболее технологичными и современными. Посол Сингапура отметил потенциал России в наращивании экспорта нефти и газа в страны Азии, в том числе сжиженного природного газа, спрос на который в регионе растет.

В завершение встречи Антон Кобяков пригласил Сингапур принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором в этом году будет впервые озвучена стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Он подчеркнул, что участие Сингапура в ПМЭФ позволит представить свои передовые технологии шельфовых добычных платформ мировому сообществу, а также будет способствовать поиску оптимальных путей взаимовыгодного сотрудничества России и Сингапура по вопросу освоения арктических территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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