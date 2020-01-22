2020-01-22T03:27:27+03:00
Общество

Куда уйдет с поста Министра просвещения Ольга Васильева

В кабмине она проработала два года
Алина МАКЕЕВА
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Ольга ВасильеваОльга ВасильеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На посту министра просвещения Ольга Васильева проработала недолго, менее двух лет. Тем не менее, ей в заслугу рядовые учителя ставят то, что все это время она вела борьбу за то, чтобы статус педагога снова звучал гордо. Учитель не считался тем человеком, который «оказывает образовательные услуги» - он тот, кто воспитывает и развивает будущего гражданина.

В конце декабря в интервью РБК Ольга Васильева рассказала о том, как сама оценивает свой вклад в систему образования:

«Я горжусь, что наши дети третий год лучшие по олимпиадам по астрономии в школах. А астрономию я вернула в школы. Ну и как историк вернула востоковедение. (…)

Что касается моей дальнейшей жизни, я мечтаю еще две книги написать. У меня есть герои, о которых хочу написать. Вот большая мечта».

На сайте Министерства просвещения заслуги уходящего министра оцениваются высоко: "За этот период на совершенно иной уровень удалось поднять вопросы о статусе педагога и повышении престижа учительского труда в стране, вопросы о наполнении содержания образования и качества образовательных программ. Благодаря личной вовлеченности О.Ю. Васильевой существенно усилен неизменный элемент развития российской школы - воспитание. Все сутевые направления работы Министерства переведены в режим прямой открытости для граждан с опорой на обратную связь, включая реализацию национального проекта «Образование».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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