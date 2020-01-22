Миллиардер закатил для жены роскошный юбилей, где выступили Ротару, Малахов и мировые знаменитости

Супруга владельца группы компаний «Ташир», миллиардера «Форбс» Самвела Карапетяна Этери с размахом отпраздновала свой юбилей в Москве.

Состоятельный супруг не поскупился для любимой на роскошный праздник. Сцену, где для именинницы пели отечественные и мировые звезды, украшало красное полотно с именем виновницы торжества. Одним из первых Этери Карапетян поздравил в своём Инстаграме и на сцене Филипп Киркоров. Артист подарил бизнесвумен (у Этери есть своя клиника красоты, куда захаживают многие знаменитости -Ред.) песню своей экс-супруги Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз» и другие свои хиты.

Как известно, корпоративное выступление Киркорова обычно стоит от 100 тысяч евро.

Чуть позже к Филиппу присоединилась София Ротару, которая отказалась петь на новогодних корпоративах в России, но от предложения выступить на юбилее мадам Карапетян не смогла отказаться. Судя по всему, гонорар был весьма заманчивый. Хотя можно, конечно, предположить, что пела София Михайловна бесплатно и по дружбе, но верится в это с трудом. Напомним: София Ротару обычно соглашается выступить для состоятельной публики и за 50 тысяч евро. Вероятно, на сей раз было обещано более солидное вознаграждение. София Михайловна прекрасно выглядела и пела для гостей свою «коронку» «Лаванда».

eteri_p 13 января мы в пятый раз стали дедушкой и бабушкой, вот это и есть счастье! Родилась наша девочка Этна @sa_salome

Спел для Этери Карапетян и Сосо Павлиашвили, гонорар на корпоративах у которого, как говорят звёздные промоутеры, в среднем около 20-30 тысяч евро.

Вёл вечер шоумен Андрей Малахов. У последнего гонорар на подобных раутах обычно составляет около 2 миллионов рублей. Плюс ко всему супругу миллиардера развлекали зарубежные артисты, популярные в ее юности: «Ricchi e Poveri», ThomasAnders.

А это, по меньшей мере, плюс ещё 50 тысяч евро к бюджету праздника.

Без учёта аренды банкетного зала, застолья и услуг флористов, миллиардер потратил на юбилей любимой супруги около 22 миллионов рублей.

malakhov007 Пел для именинницы и Николай Басков. Средний гонорар тенора - 100 тысяч евро

ИЗ ДОСЬЕ КП

Самвел Карапетян - президент группы компаний «Ташир».

Занимает 29 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019». В активах группы «Ташир» 55 объектов коммерческой недвижимости: торговые центры, офисы, гостиницы общей полезной площадью более 1 млн кв. м. В последнее время имя бизнесмена все чаще мелькает в светской хронике в связи со скандальной историей вокруг его красавицы-дочери Таты Карапетян, у которой фотомодель Виктория Лопырева увела мужа бизнесмена Игоря Булатова.