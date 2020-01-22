2020-01-22T12:36:41+03:00
Дом. Семья

В Голландии панды занялись сексом впервые за два года: зоопарк ждет рождения малышей

Из-за низкого либидо бамбуковые медведи находятся на грани вымирания - еда и сон им интереснее романтических приключений. Смотрители вынуждены показывать им порно, чтобы заинтересовать в амурных делах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Панды поселились в голландском зоопарке два года назад. Фото: facebook.com/OuwehandszooПанды поселились в голландском зоопарке два года назад. Фото: facebook.com/Ouwehandszoo
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Радостная новость у сотрудников зоопарка Ouwehands Dierenpark Rhenen в голландской провинции Утрехт - здесь впервые спарились две больших панды Wu Wen и Xing Ya.

Бамбуковых медведей привезли из Китая в Голландию в 2017 году, и с тех пор смотрители настойчиво "женили" животных друг с другом в надежде на потомство. Но на то, чтобы панды обратили друг на друга внимание, ушло два года.

Специалисты следят за гормонами самки в надежде на потомство

Специалисты следят за гормонами самки в надежде на потомство

В субботу, 18 января, они впервые занялись сексом. Для всего зоопарка этот момент стал особенным, ведь из-за низкого либидо бамбуковым мишкам очень редко удается оставить потомство. Они находятся под угрозой исчезновения и обитают в дикой природе лишь в Китае. Последняя перепись указывает, что на свободе осталось около 1864 гигантских панд. С помощью разведения ученые надеются сохранить популяцию.

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Из-за низкого либидо бамбуковые медведи находятся на грани вымирания - еда и сон им интереснее романтических приключений
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Проблема заключается в том, что животных трудно заставить пойти на контакт. Сайт kp.ru писал, что для поощрения этих неловких созданий к спариванию им даже показывают специальное порно. Сам PornHub призывал снимать видео для "взрослых панд". На практике доказано, что медведи гораздо охотнее занимаются сексом, если видят, как это делают их сородичи.

Панда Wu Wen из зоопарка в голландском Ренене.

Однако даже такой результат не гарантирует, что на свет появятся малыши. Станет ли парочка родителями, мы узнаем, вероятно, лишь в будущем месяце.

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Gfyls находятся под угрозой исчезновения и обитают в дикой природе лишь в Китае
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"Следующие несколько недель будут захватывающими. Специалисты ежедневно проверяют содержание гормонов в моче Ву Вэнь. Они должны будут доказать, насколько успешно прошло спаривание", - говорится в посте на странице зоопарка в Facebook.

Pornhub призвал снимать порно в стиле Panda Style.Видео для взрослых в костюмах панд, по мнению ученых, поможет редким животным размножаться

КСТАТИ

Pornhub призвал снимать порно в костюмах панд, чтобы спасти их популяцию

Пушистых зверьков решили вдохновить на создание потомства, показывая им коллекцию роликов 18+ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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