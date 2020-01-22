ВКонтакте и Worki запустили платформу собеседований

Работодатели и соискатели теперь могут проводить собеседования прямо ВКонтакте — в мини-приложении Worki, созданном на платформе VK Mini Apps. Общение пройдёт в личных сообщениях — при этом наниматели не увидят страницу кандидата в VK. Новая функция поможет пользователям быстрее находить работу, а компаниям — пополнять штат.

В мини-приложении Worki кандидаты уже могут публиковать своё резюме и откликаться на вакансии, которые подбираются на основе интересов и данных из профиля ВКонтакте. Теперь прямо в VK они могут и общаться с представителями компаний. Для этого соискателю нужно отправить резюме и дождаться от работодателя положительного ответа. Начать общение может и наниматель, если заинтересуется каким-либо резюме из базы. В обоих случаях соискатель сначала должен подтвердить, что согласен переписываться в личных сообщениях ВКонтакте.

Для кандидата собеседование в VK будет выглядеть как диалог, в котором работодатель общается от имени мини-приложения Worki. Для каждого ответившего нанимателя создаётся отдельная беседа, а компания указывается в названии чата — так не возникнет путаницы. При этом работодатели не получают доступа к личной странице кандидата.

По данным Worki, до 70% коммуникаций при подборе линейного персонала ведётся в текстовой переписке. Как показала статистика сервиса, более 70% рекрутеров при найме «синих воротничков» предпочитают написать сообщение, чтобы связаться с заинтересовавшим кандидатом, а среди соискателей 60% выбирают именно чат для коммуникации с потенциальным работодателем. Новая возможность ускоряет массовый набор персонала — сообщения ВКонтакте пользователи проверяют чаще, чем на сервисах поиска работы. Кроме того, кандидаты смогут вести общение в привычной и понятной для них среде.

Юрий Новиков, управляющий директор Worki:

Новая версия мини-приложения Worki с возможностью проводить собеседования прямо ВКонтакте — логичный шаг в расширении синергетического эффекта между двумя проектами. В итоге пользователи могут полноценно решать вопросы, связанные с трудоустройством, в привычном интерфейсе. А Worki предоставляет своим клиентам-работодателям эксклюзивный и востребованный инструмент коммуникаций с кандидатами.

Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:

Это первый случай, когда сервис поиска работы автоматизировал общение с кандидатами благодаря возможностям сообщений ВКонтакте и платформы VK Mini Apps. Это решение полезно для обеих сторон: пользователям привычнее общаться в VK, а работодатели могут быть уверены, что их сообщение не останется незамеченным. Надеемся, что новая функция мини-приложения Worki многим поможет найти хорошую работу или усилить свою команду.

Ирина Ронжина, руководитель службы персонала розницы «ВкусВилл»:

У работодателей и кандидатов одна общая цель — максимально комфортно и быстро найти друг друга. В обычной жизни нам всем удобно и привычно искать друг друга и общаться в VK. Классно, что теперь есть возможность делать это на работе. Каждая новая идея сервиса Worki делает границы между кандидатом и работодателем всё менее заметными.

Платформа VK Mini Apps позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте. С их помощью удобно решать повседневные задачи: пополнять счет транспортной карты, получать кешбэк за покупки, покупать горящие туры, искать работу и многое другое. Мини-приложения, которые прошли проверку команды ВКонтакте, доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».

Worki — сервис быстрого поиска работы и сотрудников по всей России, основан в 2017 году. С момента запуска приложение Worki скачали более 6 миллионов раз, и 350 тысяч работодателей разместили более миллиона вакансий. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group,а в сентябре совместно с ВКонтакте запустил приложение по поиску работы на базе платформы VK Mini Apps.