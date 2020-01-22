Почему самым популярным зарубежным лидером у россиян стал Александр Лукашенко

По опросу ВЦИОМ наши сограждане в большинстве своем симпатии за пределами России отдают одному зарубежному лидеру. И это —вот сюрприз! - президент соседней (и союзной нам) Белоруссии, Александр Лукашенко.

Почему не Трамп с Меркель, не Макрон с Джонсоном, или не Назарбаев с, прости господи, Зеленским? За комментариями «КП» обратилась к руководителю сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимиру Мукомелю.

- Почему россияне так симпатизируют лидеру Белоруссии?

- Зафиксировал бы два момента. За последнее время, ну за полтора-два месяца точно, Лукашенко фигурировал в информационном пространстве больше всех прочих зарубежных лидеров. Сыграло роль и то, что Лукашенко выстраивает четкий образ государственного деятеля, ответственного за родину, за перспективы ее развития. За равное отстаивание интересов и страны - и граждан.

- И что, это производит такое сильное впечатление на россиян?

- Да, они хотят видеть именно такого госдеятеля у руля. Который был бы ответственен за народ. И при том был бы достаточно деликатен на международной арене. И, пусть даже популистскими мерами, но старался бы сохранить уровень благосостояния собственных граждан.

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель. Фото ОТР/Youtube

- Глава ВЦИОМа говорит, что мы воспринимаем Батьку как рачительного хозяина, развивающего экономику, который при том обеспечил жесткий порядок.

- Две идеи есть в этом: с одной стороны — забота, с другой — жесткий порядок. И намек на то, что россияне тоскуют по жесткой руке. Согласился бы с тем, что в восприятии россиян Белоруссия — страна, где удалось сохранить какие-то организационно-экономические, социальные моменты, по которым мы ностальгируем, вспоминая советский период. Вроде крупных предприятий агропрома. И развитой промышленности. С этим россияне знакомы. Но я не уверен, что наши граждане что-то знают о реальной внутриполитической ситуации с Белоруссию и жестким отношениям к своим оппонентам.

Я бы не проецировал отношения опрошенных к белорусскому лидеру как к жесткой руке на отношение к белорусам в целом.

- Прежде многие у нас симпатизировали главе Казахстана Назарбаеву?

- Из Казахстана с начала 1990-х выехали в Россию много тысяч этнических русских. Они сохранили связь с Казахстаном и отслеживают ситуацию там. Думаю, в России людей, знакомых с ситуацией в Казахстане не меньше чем тех, которые знают обстановку в Белоруси — не по ТВ или иным СМИ. А, может, и больше. Почему лидеру Казахстана Назарбаеву удалось отстроить таую экономическую систему, при которой наш юго-восточный сосед занимает очень хорошие позиции на постсоветском пространстве? В плане доходов населения, его соцобеспечения, общего развития страны?

- Какие тут маркеры?

- Обратите внимание: белорусы приезжают на работу в Россию — и их довольно много, не только в богатых Москве и Питере. А вот казахи приезжают в основном учиться — и им их родные шлют деньги в Россию для поддержки, а не наоборот! Казахстан единственная из стран СНГ с которой у России отрицательное сальдо перевода денег физическими лицами! Это деньги, которые казахские родителю шлют своим детям-студентам российских вузов.

Причина — заработки казахстанцев близки к российским. Потому казахи и не едут. На этом фоне роль Назарбаева оценивается как человек, который смог построить социально-ориентированное государство без ущерба для него самого. Нареканий в адрес Назарбаева не меньше, чем в адрес Лукашенко — и по поводу коррупции, и по поводу семейственности. Но все-таки разные «выходные данные»...

- Другим зарубежным лидерам симпатизируют меньше — просто потому, что о них нам гораздо меньше сообщают?

- В том числе и поэтому. В обозримом будущем для россиян наиболее узнаваемыми — и потому самыми обсуждаемыми - первыми лицами будут оставаться Лукашенко, Назарбаев и … Зеленский. По последнему очень много информации идет. Россияне могут сравнивать то, как проходят процессы на Украине — инаугурация, смена правительства и так далее — с нашими. Судя по всему, симпатии к Зеленскому в России растут. Что касается других деятелей - это зависит от текущей информационной повестки.