Чайка едет на Кавказ наводить порядок

Сразу же возникли на горизонте кликушествующие блогеры и комментаторы, которые заговорили об отставке Юрия Чайки, о серьезном понижении его в должности. Некоторые из них стали выискивать, за какие прегрешения Чайка мог подобным образом пострадать.

Однако, в чиновничьей иерархии должность полпреда по своему уровню чуть ниже должности заместителя руководителя Администрации Президента и выше, чем должность начальника управления в Администрации Президента. Должность Генерального прокурора РФ – это должность уровня министра, которая равнозначна должности начальника управления в Администрации Президента. С этой точки зрения, говорить о том, что Юрий Чайка сильно понижен, не приходится. Напротив, он перемещен на пост вполне равноценный.

Юрий Чайка возглавлял Генпрокуратуру России с июня 2006 года. Фото Станислав Красильников/ТАСС

Все досужие домыслы о том, что он отставлен и наказан, являются измышлениями политологов, которые привыкли высасывать сенсации из пальца. Они объясняют все, что им в голову взбредет, таинственными инсайдами, непроверенной информацией, которой полны наши telegram-каналы. Откровенно говоря, многие telegram-каналы ведут наши бывшие журналисты, не имеющие никаких настоящих инсайдов ни в правительстве, ни в Администрации Президента.

Юрий Чайка занял очень ответственный пост на особом направлении. Чтобы понять важность этого назначения, нужно понимать логику президента и то, какая ситуация сложилась на самом деле на Кавказе. Северо-Кавказское полпредство является важным не только потому, что там работают террористические группы, что это горячая точка. Слава Богу, угрозу терроризма, ваххабизма удалось значительно отодвинуть. Если 10-15 лет назад теракты случались регулярно, то в последнее время мы их не наблюдаем.

Взорванный дом боевика в горном селе Гимры, Дагестан.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Но с точки зрения соблюдения закона, Кавказ остается территорией, далекой от общероссийских стандартов. Нередко на Кавказе люди не могут найти правду, справедливость, защиту от притеснений новоявленных баев, баронов, ханов, местных князьков, которые творят все, что душе угодно, в вверенных им областях. Основная их деятельность неформальна, но даже, когда они согласовывают свои решения с местными законами - это делается нередко в полном противоречии с российским законодательством.

С точки зрения соблюдения закона, Кавказ остается территорией, далекой от общероссийских стандартовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отдельная история – это кавказская коррупция, которая является даже своеобразным брендом. Известно, что проблема коррупции на Кавказе стоит гораздо острее, чем в большинстве других субъектов Российской Федерации. Кавказские республики являются постоянными поставщиками сенсаций в СМИ относительно аномального богатства определенных чиновников. До сих пор хорошим тоном у многих сенаторов, депутатов, министров кавказских республик являются полеты на личных самолетах (чего давно уже нет в России, даже среди губернаторов), роскошные коттеджи в центре города, огромные штаты обслуги, восточная роскошь в оформлении интерьеров. Очевидно, многие из этих богатств были нажиты незаконным путем и являются результатом банальной коррупции.

Проблема коррупции на Кавказе - одна из самых острейших.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это подтверждают громкие резонансные дела в Дагестане, в Ставропольском крае. Последнее нашумевшее дело связано с кланом Арашукова. Неправильно считать, что на деле Арашукова все закончилось, скорее, наоборот – с него все только начинается. Кавказские кланы, состоящие из близких и дальних родственников на различных государственных должностях, покрывательство друг друга, бездействие силовиков, которые повязаны родственными узами и боятся пойти против мнения своего клана, поэтому закрывают глаза на преступления родственников – все это есть и мы это прекрасно знаем.

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Фото Гавриил Григоров/ТАСС.

Прокурор с огромным опытом работы и знанием Кавказа, - все кавказские дела у Чайки находились на особом контроле - государев глаз, который приблизился вплотную к кавказским кланам. Это сигнал, что времена безнаказанности и беззакония на Кавказе закончились: Чайка идет туда наводить порядок. Такая ответственная задача – это знак доверия президента к его заслугам и профессионализму. На ее выполнение брошен один из доверенных и опытных кадров, который напрямую пользуется поддержкой президента. Именно так нужно расценивать новое назначение Юрия Чайки.