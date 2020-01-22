Как Москва защищена от ракет НАТО

По случаю 58-й годовщины образования противоракетной обороны (ПРО) Москвы военные «засветили карты» - рассказали своему народу, как устроена защита столицы от ракетного нападения. Почетное право растолковать это было предоставлено командиру соединения ПРО генерал-майору Сергею Грабчуку.

Ну и как же работает противоракетная оборона Москвы? Если кратко - это целый пояс мощных радиолокационных станций и позиций противоракет вокруг столицы. Все это хозяйство постоянно во взаимодействии с космической системой предупреждения о нападении. Иностранные военспецы уже не раз отвешивали жирные комплименты московской ПРО, замечая, что столицу России можно считать «самым защищенным городом мира». Причем, система эта постоянно совершенствуется.

Ну и как же все это работает?

Допустим, генералы НАТО сошли с ума и решили ударить ракетами по Москве, скажем, с территории Европы или с подлодки.

1. Старт вражеской ракеты тут же засечет наш космический эшелон (или же наземная радиолокационная станция). Компьютеры рассчитают скорость и траекторию ракеты, а заодно определят и район, на который она вознамерилась грохнуться. Все эти данные за считанные минуты поступят на командный пункт нашей ПРО.

2. Командный пункт, в свою очередь, сформирует целеуказания для противоракет. Все это займет несколько десятков минут.

3. После этого наша противоракета стартует, выходит нужную траекторию, где и «встречает» цель.

4. Боевая часть нашей противоракеты взрывается и уничтожает вражескую ракету.

А вот тут уже можно предвидеть неизбежный обывательский вопрос: а если вражеская ракета ядерная? Ее боеголовка разрушится и кусками упадет на землю? И если даже ядерная ракета рванет в заоблачной выси над нашей территорией, атомная пыль все равно упадет людям на голову?

Отвечаю: главное требование к ПРО - устранить ракетную угрозу как можно быстрее и как можно дальше от территории России.

ПРО Москвы способна засечь цель за несколько тысяч километров, а сам «противоракетный бой» (от пуска до поражения) может длиться менее минуты. Скорость полета противоракеты - более 3 км/сек. В 4 раза больше скорости пули автомата Калашникова!

СПРАВКА «КП»

В ее состав ПРО Москвы входят: командно-вычислительный пункт, радиолокационная станция "Дон-2Н", стартовые позиции с шахтными пусковыми установками противоракет, противоракеты, система передачи данных и связи.