Легенда о Феррари: смотрим фильм, да читаем быль

Второй вечер подряд голубой экран НТВ развлекает 12 серийным шпионским детективом «Легенда Феррари». Сериал пролетит быстро - в ближайшую пятницу - финал. Фильм затягивает своим лихо закрученным сюжетом. Несмотря на то, что все происходящее в фильме кажется выдумкой, кино основано на реальных событиях.

Знакомство с главной героиней Эль Феррари начинается с того, что того, как в 1920 году в Севастополе неизвестные с наганами пытаются подстрелить Врангеля на паперти храма, а героиня фильма Эль Феррари (актриса Ольга Погодина) бросает булыжник в голову начальника контрразведки. Несмотря на то, что такого беспредела история белого движения не припомнит, смотрится все убедительно и классно.

Жгучая брюнетка Эль Феррари в 1920 году ведет богемный образ жизни: читает для поклонников ее таланта стихи, водит дружбу с офицерами и готова разбить сердце любому немецкому шпиону. В реальности, такой она станет лишь через несколько лет. Легендарную разведчицу управления штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Елену Феррари, которая при рождении была Ольгой Ревзиной, а после первого брака Ольгой Голубовской, привлекут к работе в разведупре только в 1921 году. Именно тогда она получить свой итальянский псевдоним и отправится действовать в Турцию.

Нет, определенный жизненный опыт у 21- летней Феррари к 1920 году уже был: после смерти матери она ушла из дома, с 14 лет была на "вольных хлебах", работала в поле, на заводе, в 1918 году сдала экстерном экзамены за 8-ой класс, успела повоевать вместе с анархистами, побывала за одним из них замужем, вступила в коммунистическую партию, поучаствовала в сражениях со своим стрелковым подразделением в рядах Первой Украинской советской дивизии и даже потеряла в бою палец на левой руке.

Но в фильме Эль Феррари крутит романы с завербованным британской разведкой немецким журналистом Максом Эрмлером, которого в фильме играет известный актер Павел Делонг и гуляет с самим Петром Врангелем. Конечно, такой бондиады белогвардейская контрразведка не допустила бы точно. Но мы ведь уже говорили, что фильм только основан на исторических фактах, а сценарист имеет право на художественный вымысел.

Безусловно, атмосферу раскола в обществе сериал передает четко: в 1920 году в Крыму была уйма английских и немецких шпионов, а белогвардейцы отступали в Турцию, пытаясь сохранить лицо и имущество. Но в реальности, в это время Феррари только столкнется в госпитале с руководителем советской разведки Семеном Араловым, который в это время кадры для работы и вербовки иностранцев за рубежом.

В 1920 году Елену Феррари направят на курс Всеобуча в Екатеринослав, а затем политруком обратно в дивизию, где за ней начнут наблюдать. После проверок направят в школы Коминтерна, которые были разбросаны по всему московскому региону. Пока Елена училась, боевые операции в Крыму против Врангеля вел ее родной брат - Владимир Воля. Его отряд действительно отличился в 1920 году: захватил в Черном море шхуну "Рождество Богородицы", на борту которой были ценности, белогвардейцы и пленные красные командиры.

Однако Врангель оказался нашим диверсантам тогда не по зубам. Он вывел свою армию в Константинополь, куда впоследствии и устремились все разведки мира. Именно туда в 1921-ом году перебросят из Литвы и Семена Аралова. Он получит должность первого советского посла в Турции.

Именно Аралов мог доверить Феррари устранить барона Врангеля, который работал в пришвартованной у Константинополя яхте "Лукулл". Корабль служил ему плавучей штаб-квартирой, где также хранились архивы Русской добровольческой армии, документы и денежное довольствие. В итоге все это ушло под воду с несколькими членами команды после тарана морского лайнер "Адрия", который пришел из Батума. Именно после этой диверсии Врангель и многие другие белогвардейцы откажутся от идеи вернуться с оружием в Россию.

Немного огорчило, что стихи в фильме за поэтессу Эль Феррари (в действительности произведения Елены Феррари почитывал и правил Максим Горький) пишет какой-то местный поэт Яша...

Известно, что в охоте на белогвардейцев беспалой Феррари фактически помогали такие видные литературные деятели, как Максим Горький и Виктор Шкловский (в последствии не без их стараний она издала сборник своих стихов). Однако, сам Максим Горький в среде маститых критиков и литераторов в Германии высказался о Феррари так: "Вы с ней поосторожнее, она на большевичков работает. Служила у них в контрразведке. Темная птица. Она в Константинополе протаранила белогвардейскую яхту".

За ум и привлекательность ее ценили в разведке: начальник разведуправления Красной армии, комкор Семен Урицкий называл ее "резидентом особого калибра".

Разрекламированную в свое время в фильмах голландскую танцовщицу-разведчицу Мату Хари сегодня можно считать блеклой тенью советской Феррари, которая своими диверсиями загнала белую гвардию на Балканы, после чего умудрилась завербовать десятки граждан Европы и США, которые накануне Великой Отечественной войны сформируют сети советских резидентур в Европе, Японии и США. Позже именно эти разведчики предупредят руководство Советской России о вероломных планах гитлеровской Германии, помогут спасти миллионы жизней от бактериологического оружия Японии.

По данным историографа ГРУ Владимира Лота именно благодаря Феррари, которая поручилась за журналиста Бранко Вукелича, Рихард Зорге получил надежного помощника. А берлинская резидентура - агента "Робин", который по просьбе Феррари перебрался в 1936 году в Берлин из Нью-Йорка. Впрочем, все подробности о жизни и деятельности Елены Феррари вы сможете узнать из новой книги. Издательство "Комсомольской правды" выпустило документальный детектив Владимира Лота "Резидент особого калибра Елена Феррари. Поэтесса, разведчица или террорист?". Его автор - полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба России, раскрыл реальную историю жизни и службы Елены Феррари. Ему удалось не просто рассекретить архивные документы, но и донести их скрытый смысл до читателя книги.

А фильм "Легенда Феррари" надо смотреть всей семьей. Почему?

"После смерти Мата Харри, западные кинокомпании сняли о ней шесть художественных фильмов, главные роли в которых играли Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Сильвия Кристель и другие именитые киноактрисы. Видимо, эти фильмы, ставшие в свое время популярными боевиками, создавались не только для того, чтобы заработать большие деньги. Скорее всего, это была скрытая реклама, приглашавшая женщин на службу в разведку", - пишет в свое Феррари Владимир Лота.

Добро пожаловать в мир российской бондиады.

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Елена Феррари – резидент «особого калибра. Поэтесса, разведчица или террорист?

Новая книга ИД «Комсомольская правда» — история женщины, изменившей ход истории. Уникальная документальная повесть, основанная на архивных материалах военной разведки, которые были рассекречены по просьбе автора, полковника ГРУ Владимира Бойко, писавшего под псевдонимом Владимир Лота. Как Елена Феррари покушалась на жизнь Врангеля, и что связывало её с Максимом Горьким? Что скрывалось за секретными донесениями? Как создавалась агентурная сеть за рубежом? Наконец, кем была главная героиня, оставшаяся в истории под несколькими именами? Впервые вся правда о том, как действовала советская военная разведка в начале XX века. Приобретайте на shop.kp.ru.

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Цитаты из книги:

Максим Горький о Елене Феррари: «Вы с ней поосторожней. Она на большевичков работает. Служила у них в контрразведке». Темная птица. Она в Константинополе протаранила белогвардейскую яхту...»

«Елена была красивой женщиной. Мужчины не один раз предлагали ей руку и сердце. Среди них — революционеры, поэты, дипломаты и военные разведчики».

«Феррари начала понимать, что попала в капкан, из которого вряд ли удастся вырваться. Она не догадывалась, что судьба ее уже предрешена».