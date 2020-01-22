2020-01-22T16:58:41+03:00
Звезды

Спутником Матильды Шнуровой на кинопремьере оказался ресторанный критик

37-летнего Михаила Лопатина заметили в кинотеатре с экс-женой лидера «Ленинграда»
Елена ПЕТРОВА
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37-летнего Михаила Лопатина заметили в кинотеатре с экс-женой лидера «Ленинграда»37-летнего Михаила Лопатина заметили в кинотеатре с экс-женой лидера «Ленинграда»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Новость о том, что Матильда Шнурова впервые после развода появилась на публике не одна, заставила поклонников гадать о ее новом романе. Все-таки с момента развода прошло уже полтора года, Сергей Шнуров за это время успел жениться и даже думает о детях, а красавица Матильда все пребывала в одиночестве.

- Сейчас девушкам сложно найти достойного мужчину, а Матильде так особенно, - объяснял «КП» экс-участник «Ленинграда» и друг семьи Стас Барецкий. - Планка после Шнурова у неё завышенная. Кроме секса таким девушкам ведь ещё духовность нужна, а Шнуров на самом деле человек очень высокодуховный...

Между тем, 21 января светская львица и ресторатор Матильда Шнурова приехала из Питера в Москву на премьеру комедии «Марафон желаний», где ее заметили со спутником. Пара старалась держаться подальше от репортеров и, в отличие от других звездных гостей, даже не появилась на красной дорожке. Но когда их совместное фото попало в Сеть, знакомые узнали таинственного друга Матильды.

- Это московский ресторанный критик Михаил Лопатин. Неудивительно, что он знаком со Шнуровой - все-таки у нее свой ресторан в Питере, которым она очень увлечена, - сообщили источники kp.ru.

Михаил немного старше Матильды — ей 33, ему 37. Пять лет назад Лопатин запустил свой тематический блог, а в прошлом году презентовал новый проект - ресторанный навигатор.

- В 2019 году я решил кардинально изменить род деятельности и уйти от гастрономического хулиганства в сторону создания первого московского ресторанного рейтинга, который включал бы в себя не сто, двести или триста ресторанов, а все интересные места Москвы, - рассказывал Лопатин. - Мы собрали и, что очень важно, оценили все рестораны, чтобы можно было просто ответить на вечный вопрос «Куда сходить на ужин?».

Таким образом, проблем с ужином у Матильды и Михаила не возникнет ни в Москве, ни в Питере. Правда, пара свой выход в свет пока никак не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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