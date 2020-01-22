Мишустин перетряс аппарат Белого дома

Как стало известно «Комсомолке», во вторник вечером после того, как был объявлен новый состав правительства, премьер Михаил Мишустин проводил с глазу на глаз встречи с некоторыми членами аппарата правительства, сформированного Медведевым. По итогам этих встреч часть аппаратчиков и руководителей департаментов лишилась своих постов. Мишустин уже распорядился выплатить им все полагающиеся компенсации.

Того, что пережили за последнюю неделю работавшие при Медведеве чиновники, врагу не пожелаешь. Сидели, будто на гвоздях - «уволят-не уволят». Сотрудники департаментов ловили каждый взгляд, какую интонацию, каждую мимическую морщинку своих руководителей. Тем, кто сидел на руководящих должностях, пришлось особенно не сладко. Но и рядовые сотрудники не могли думать ни о чем ином, кроме предстоящих перестановок.

Те в правительстве, кому журналисты раньше могли без проблем дозвониться или получить ответ на свой вопрос в мессенджерах, просто залегли на дно. Мертвая зона. Полный игнор. Всех интересовали лишь аппаратные игры.

В среду они завершились. Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства и кадровых назначениях. Документы опубликованы на сайте Белого дома.

Руководителем аппарата правительства накануне был назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко, работавший заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе. В старом составе правительства должность вице-премьера - Руководителя аппарата правительства занимал Константин Чуйченко (он возглавил Минюст).

Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Еще четыре бывших сотрудника ФНС стали заместителями руководителя аппарата правительства. Так, Наталья Савина, работавшая руководителем протокола ФНС, теперь занимает аналогичную должность у председателя кабмина, а также является замруководителя аппарата правительства. Заместителями руководителя аппарата правительства назначены замглавы ФНС Светлана Андрющенко, начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина, начальник управления кадров ФНС Игорь Шевченко.

Замруководителя аппарата правительства также стали глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и замминистра финансов Илья Трунин.

Всего у руководителя аппарата 10 замов. Из них один - первый. Это Валерий Сидоренко. В аппарате правительства он работает с 2012 года. В должности первого замруководителя аппарата Сидоренко сменит Сергея Приходько, который покинул Белый дом.

Еще из нового: в аппарате правительства появился департамент формирования государственного оборонного заказа. Его возглавил Борис Наконечный, он раньше работал в Минобороны.

Пресс-секретарем Мишустина стал Борис Беляков, который до этого занимал аналогичную должность в ФНС. На этом посту он сменил Олега Осипова, который также был замглавы аппарата правительства. В новый состав аппарата правительства Осипов не вошел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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