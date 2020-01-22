Чрезмерный фотошоп или осложнения: пластический хирург объяснил, что не так с грудью Виктории Лопыревой

Красавица Виктория Лопырева, которая год назад стала мамой, смогла прийти в форму за считанные месяцы. Однако, на одной из свежих фотографий, где модель и телеведущая демонстрирует дизайнерское платье и пельмени собственного приготовления, подписчики обратили внимание на неестественную форму ее груди.

«Имплант поплыл в разные стороны, как у Леры Кудрявцевой», - вынесли вердикт комментаторы. И хотя Вика ответила, что это у диванных критиков «мозги поплыли», обсуждение не прекращается. Ведь пользователи Инстаграма хорошо помнят, как перед Новым годом Кудрявцева вела эфиры из клиники, рассказывая ужасы о своем протекшем импланте и тяжелой операции по удалению силикона из груди. После этого некоторые подписчицы ведущей даже отказались от желанной операции по увеличению бюста.

Между тем, Виктория Лопырева на звонки СМИ отвечает туманно: «Это вопрос неэтичный, ничего подтверждать и опровергать не буду». «Комсомолка» попросила эксперта прокомментировать снимок модели.

- По фото из соцсетей всегда сложно судить о достоверности картинки, и на этой фотографии также присутствуют следы ретуши. Мы наблюдаем, скорее всего, не совсем удачный ракурс, стесняющее грудь платье или чрезмерное использование фотошопа, - ответил kp.ru пластический хирург клиники «Докторпластик» Дмитрий Труфанов. - Но точно могу сказать, что разорванные импланты так себя не проявляют, да и внешне их невозможно отличить от нормальных. Разрыв диагностируется либо ультразвуком, либо с помощью прощупывания специалистом, а именно, пластическим хирургом.

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Однако, специалист не исключил, что так могут выглядеть осложнения после операции по увеличению груди.

- Так могла бы выглядеть капсулярная контрактура — состояние, при котором капсула вокруг импланта начинает сжиматься и тем самым его деформирует, - отметил врач. - Это редкий случай, который считается осложнением, при котором грудь приобретает квадратность форм.

Разрывы имплантов, как правило, не страшны и не наносят вреда здоровью. Они не растекаются и не превращаются в бесформенную медузу. Имплант продолжает оставаться внутри капсулы даже в случае разрыва. А кроме того, на все современные и качественные модели от производителей распространяется пожизненная гарантия. И в случае разрыва импланта фирма полностью возмещает стоимость его замены. Но поиск разорванной груди по фото из соцсетей — это заведомо недостоверная информация. А при любых сомнениях лучше всего обратиться к своему хирургу.

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