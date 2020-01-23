Самбурская в шоке, а Орнелла Мути в плащевке

Парижская неделя моды в самом разгаре. Лучшие дизайнеры и модные дома представляют на суд критиков и именитых гостей свои коллекции. В столицу Франции со всего мира съехались звезды, дизайнеры, главные редактора глянцевых журналов и другие представители модной индустрии.

У тех, кто впервые окунулся в мир гламура и платьишек по цене от 200 тыс. руб. за штуку, происходящее может вызвать непредвиденные эмоции. К примеру, актриса Настасья Самбурская так описала свои чувства после одного из показов: «Вся эта фешен-индустрия - одно сплошное «на...о» (обман. - Авт.). Оставайтесь собой, потому что в погоне за всеми этими цацками убьете кучу времени, а красивой должна оставаться ваша сущность. Глупо тратить последнюю копейку на платье, которое прикроет только вашу ж... а не вашу душу».

Настасья Самбурская впервые побывала в эпицентре мировой моды и не слишком впечатлилась.Фото: Instagram.com

Но хотя бы посмотреть на это все можно, правда?

Модники из разных стран изучают по представленным коллекциям актуальные тенденции, а потом ищут что-то похожее среди брендов поскромнее. Кстати, наши модельеры в Париже тоже показали себя.

- Показ российского дизайнера Ульяны Сергеенко в Париже собрал больших звезд, - рассказывает «КП» стилист Анвар Очилов. - Особое внимание привлекла актриса Орнелла Мути. Разве кто-то даст ей 64 года? И наряд, в котором она вышла в показе, мы оцениваем не с точки зрения его возрастной группы. Орнелла Мути демонстрирует образ уверенной в себе женщины. Все очень актуально: платье-халат из блестящей плащевки, перчатки, которые удлиняют силуэт, прическа в стиле 50-х...

Орнелла Мути в свои 64 (поверить невозможно!) в платье от Сергеенко показала, как должна выглядеть уверенная в себе женщина.Фото: Instagram.com

Особое внимание всегда привлекают свадебные наряды: здесь мир обсуждал выход дочери Синди Кроуфорд - модели Кайи Гербер в образе невесты на показе Givenchy.

18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер закрывала показ Givenchy.Фото: Instagram.com

- Это кутюрные наряды, которые делают для показав в единичных экземплярах. Открытые плечи, пробор, кружева - с их помощью Кайя демонстрирует нежность и невинность. Если отказаться от необычной фаты, то можно представить этот наряд и на неподиумной невесте, - считает Очилов.

Ну а мы в ближайшие месяцы будем разглядывать все эти модные тенденции на главных мировых звездах: уж они-то следят за Парижской неделей во все глаза.

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