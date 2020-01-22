"Жанночкин рай": сестра вервые показала шикарную квартиру Фриске

Жанны Фиске нет с нами более четырех лет. Певица скончалась 15 июня 2015 года в доме своих родителей в Подмосковье. Семья до сих пор не может говорить о ней без слез. Близкие бережно хранят память о певице. Некоторое время назад они обнародовали видео, в котором показали квартиру артистки.

Жанна Фриске очень любила свою шикарную квартиру. Она обставила ее с любовью. Здесь и девичья спальня, и уютная гостиная, и большая гардеробная. Все это Наталья Фриске впервые показала поклонникам певицы.

Родственники следят, чтобы в апартаментах все было в порядке. Они регулярно проводят влажную уборку. Наталья особо отметила, что все вещи в квартире находятся на тех же местах, как было при Жанне: в вазе до сих пор стоят засохшие цветы, на кухне - чай и кофе, а в кофейной чашке - соска маленького Платона.

Младшая сестра звезды показала и серебряную кружку с надписью "Платон, Бог благословляет", которую на рождение подарила мальчику жена врача.

Книги, иконы, награды и много фотографий с друзьями. На одном из снимков - Жанна и Иван Ургант. В спальне - огромное панно во всю стену с замком принцессы у изголовья кровати.

"Мы ничего не трогаем. Только иногда протираем пыль, включаем увлажнитель воздуха... Вот ее комната. Она у нее была прям девичьей-девичьей. Розовая. Жанночка любила вазы. Видите, у нее тут лаванда стоит. Засохшая...", - рассказала Наталья во время экскурсии.

Она также показала внушительную коллекцию духов, сумок и туфель Жанны. И трогательные крошечные ботиночки сына Платона.

"У Жанночки очень много всегда сумок было, она очень любила. Маленькие, большие... Мама уже, правда, переложила здесь все, рассортировала. Это Жанночкин рай. Она прямо очень любила обувь, пальтишки, верхняя одежда, ремешки", - рассказала Наталья.

По ее словам, родственница обожала изысканные вещи. На кухне у певицы много красивой посуды. Когда-нибудь подросший Платон сможет все это увидеть сам и узнать, чем жила его знаменитая мама.