Черная стекловидная масса, обнаруженная на Луне, оказалась похожей на мозг одной из жертв извержения Везувия
На Земле
Итальянские ученые, ведомые Пьером Паоло Петроне (Dr. Pier Paolo Petrone) из Госпиталя университета Неаполя (Federico II University Hospital in Naples), присмотрелись к черной стекловидной массе, которая находилась среди останков одной из жертв извержения Везувия в 79 году нашей эры — того самого, погубившего древне-греческие города Помпеи и Геркуланум. Картину их трагической гибели талантливо изобразил Карл Брюллов.
Извержение Везувия в представлении Карла Брюллова.
Анализы показали: масса когда-то была мозгом. Ученые нашли в ней следы характерных белков и жирных кислот. О чем сообщил портал LiveScience со ссылкой на журнал The New England Journal of Medicine, в котором были опубликованы результаты исследования.
Стекло, в которое превратился мозг жертвы.
Похоже, что человек пытался спастись на берегу моря. Спрятался в маленькой комнате стоявшего тут дома. Но так называемый пирокластический поток, исторгнутый Везувием — раскаленные газы, вулканический пепел, обломки породы, не оставил никаких шансов. По словам Петроне, температура окружающей среды, в которую погрузился Геркуланум, где и находилась жертва, превысила 500 градусов.
Еще два года назад итальянцы рассказали, что происходит в чудовищной природной духовке - плоть чуть ли не мгновенно испаряется, череп лопается, а мозг вспыхивает. Продукты его сгорания превращаются в стекло — то есть, витрифицируются, выражаясь научным языком.
Скелеты, которые мгновенно лишились плоти под воздействием высокой температуры.
Лопнувшие черепа жертв извержения Везувия,
В итоге, от жертвы, останки которой исследовали Петроне с коллегами, остались небольшая часть скелета и та самая черная стекловидная масса.
Помпеи располагались чуть дальше от Везувия — сюда добрались газы и пепел с температурой порядка 300 градусов Цельсия. Испарить плоть они уже не могли — тела «запекались» в пепле, оставляя в нем свои отпечатки — в районе катастрофы их тысячи. Археологи откапывают эти 3D-образования, заполняют какой-нибудь пластической массой, воссоздавая тем самым «скульптуры» погибших в пекле.
Фигуры, которые получились после того, как были заполнены полости, образованные сгоревшими телами
На Луне
В конце июля 28 июля 2019 года китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц» ), которого доставил на обратную сторону Луны аппарат «Чанъэ-4», обнаружил в небольшом — двухметровом — кратере странную субстанцию. Китайцы назвали её «желеобразной структурой».
«Зайцу» отменили положенный отдых и направили прямо к тому самому кратеру. Навели на субстанцию один из «заячьих приборов» - спектрометр (Visible and Near-Infrared Spectrometer - VNIS), который позволяет определить состав исследуемого объекта по отраженному от него свету. Но определили лишь цвет — черный.
Лунный кратер, в котором была обнаружена черная стекловидная масса.
К «опознанию» субстанции подключились эксперты NASA. Рассмотрели снимки «объекта», сделанные с близкого расстояния, и назвали субстанцию, вы не поверите, черной стекловидной массой – точно так же, как итальянцы свою находку у Везувия.
Стекловидная масса на Луне, снятая китайцами с близкого расстояния.
Останки, среди которых был найден мозг, превратившийся в стекло.
По мнению американцев, в кратере лежит стекло, которое образовалось из расплавленной лунной породы от удара метеорита. Эту гипотезу приводит портал Space.com.
А вдруг там чьи-то мозги, когда-то ставшие стеклом под воздействие высокой температуры? Как в Помпеях. На Земле такое произошло, почему на Луне не могло?
Предположение, мягко говоря, фантастическое. Но сходство лунной и земной «масс» потрясающее. По крайней мере на снимках.
Кстати, нынешняя находка не первая в своем роде. Клайв Нил (Clive Neal,) - специалист по Луне из Университета Нотр Дам в Индиане (University of Notre Dame in Indiana) — напомнил: похожую черную стекловидную массу подобрал на Луне астронавт Гаррисон Шмитт во время экспедиции Аполло-17 в 1972 году. Смесь, включающая черное стекло, доставлена на Землю. Числится под номером 70019. Может быть, стоит её проверить? Нет ли там витрификации? Характерных белков и жирных кислот?
Черная стекловидная масса, которую привезли с Луны американские астронавты.
На Марсе
Виртуальные археологи уверяют: на снимке , сделанном на Марсе роботом НАСА "Любопытство" (NASA's Mars rover Curiosity), видна фигура гуманоида. Они различили голову, руку, ногу и даже пальцы на руке.
Тело придавлено каменной плитой. Будто бы марсианин стал жертвой какой-то катастрофы. Возможно, извержения вулкана. По одной из гипотез, гигантские вулканы, проснувшиеся разом, и погубили соседнюю планету. Ученые, грешащие на марсианские недра, имеют в виду в первую очередь самый большой вулкан в Солнечной системе - Olympus Mons. Высота этого монстра 27 километров - в три раза больше, чем у Эвереста, диаметр - 550 километров. Чуть поодаль - еще три внушительных вулкана - Arsia Mons, Pavonis Mons и Ascraeus Mons.
«Марсианин» поразительно похож на землян из числа тех, которые в районе Помпей испытали на себе воздействие температуры в 300 градусов и теперь предстают в виде изваяний.
Тело отчетливо видно на снимке, который прислал с Марса робот "Любопытство"
Первая фигура "марсианина" - похожа на те, которые находили в Помпеях.
Изваяние могла обнажить сильная песчаная буря - они на соседней планете случаются. Останки попали в объектив «Любопытства» на 590-й марсианский день его пребывания на соседней планете. На Земле тогда шло 4 апреля 2014 года.
На 714-й марсианский день робот сфотографировал другие останки. Они на переднем плане, наполовину зарыты в песке. Но видны голова, часть торса и рука. Голова - большая. Такие головы, по описаниям очевидцев, обычно «носят» пришельцы. Тело - явно окаменевшее. Возможно, тоже обнажившееся во время песчаной бури.
Вторая фигура, найденная на Марсе.
Оба «марсианина» обнаружены в экваториальном кратере Гейла, по которому сейчас ездит «Любопытство».
ДИАГНОЗ
Апофения, как и было сказано
В NASA, как правило хранящем молчание по поводу таинственных «находок» на Луне и Марсе , которыми сейчас изобилует интернет, недавно прокомментировали их разом. Спикером выступал Ашвин Васадава - один из ведущих сотрудников, работающих с «Любопытством». Он заявил, что рад был бы увидеть хотя бы на Марсе какие-нибудь артефакты. Но их там нет. Увы, нет ничего аномального, рукотворного или живого. А все находки виртуальных археологов, зоологов или палеонтологов это проявление парейдолии - способности некоторых людей формировать иллюзорные образы из деталей реального рельефа. В результате они видят то, что хотелось бы увидеть, «заражая» своими иллюзиями окружающих.
Парейдолия же представляет собой разновидность апофении - способности видеть некие упорядоченные структуры, подмечать несуществующие взаимосвязи в случайных и бессмысленных данных.
Поэтому не исключено, что энтузиасты, находящие своего рода Помпеи на Луне и на Марсе, всего лишь страдают апофенией. Что совсем не скучно.
КСТАТИ
А если это была война?
Марсиане, чьи останки обнаружили виртуальные археологи, могли погибнуть и в ходе ядерной войны. Такая гипотеза, на удивление, тоже существует.
«Свидетельство мощных термоядерных взрывов в марсианском прошлом, гипотеза Кидонии и парадокс Ферми» (Evidence of Massive Thermonuclear Explosions in Mars Past, The Cydonian Hypothesis, and Fermi's Paradox) - так называется доклад известного американского ученого доктора Джона Бранденбурга (Dr John Brandenburg), специалиста по физике плазмы из Калифорнийского университета, подготовленный для ежегодной конференции Американского физического общества (American Physical Society). В докладе ученый доказывает, что на Марсе когда-то существовала цивилизация, которую уничтожили пришельцы.
ИСТОЧНИК KP.RU