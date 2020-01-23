2020-01-23T20:34:32+03:00
Общество

Эко-шейминг: помогает ли он в защите окружающей среды

Правильный способ привлечь внимание к проблемам экологии - личный пример, а не высмеивание других
Анна ГЛАДКИХ
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Учить окружающих осознанному потреблению правильнее всего на собственном примереУчить окружающих осознанному потреблению правильнее всего на собственном примереФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В современном обществе стало нормой, стыдить человека за те или недостатки и промахи. Просто всегда найдется толпа умников, которые думают, что лучше всех знают, как остальным людям одеваться, питаться, воспитывать детей. Осудить могут прическу, хобби, работу и даже то, в какой цвет покрашены волосы твоего ребенка.

В последнее время популярность набирает эко- или пласти-шейминг. Эта когда человека стыдят за то, что он не следует тренду на защиту окружающей среды и здоровый образ жизни.

Например, когда вы получаете волну осуждения за то, что (о, господи!) не взяли с собой термо — кружку и поэтому заказываете напиток в одноразовый стаканчик. Или когда вы ловите на себе косые взгляды только потому, что идете из супермаркета с пластиковым пакетом, а не модной многоразовой сумкой. Например, супермаркет в Ванкувере, устав от покупателей, которые не носят с собой многоразовые сумки для покупок, выпускает специальную тару: теперь клиентам приходится уносить покупки в пакетах с надписью «Оптовая продажа мази для бородавок» или «Заботимся о толстой кишке».

Но если с одной стороны эко-шейминг представляется борьбой за окружающую среду, то с другой — унижение ближних. Пластик-шейминг может стать демотиватором для тех, кто старается жить экологично, но у кого пока не все получается, рассказывает style.rbc.ru. Вместо высмеивания гораздо эффективнее объяснить другим, почему ты выбрал многоразовую посуду или экологичное средство бытовой химии.

Правильнее начинать с себя и менять мир не высмеиванием других, а своим примером — даже если это будут просто добрые объясняющие слова.

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