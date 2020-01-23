Биография Максима Топилина: чем известен новый глава Пенсионного фонда

Новый глава Пенсионного фонда Максим Топилин — фигура известная, до этого он с 2012 года возглавлял министерство труда и соцзащиты.

Родился в 1967 году в Москве, коренной москвич. Отец — доктор экономических наук, специалист по социальной демографии, миграции и рынку труда.

Максим Топилин окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова), по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.

С 1988 года работал в НИИ Труда. С 1994 года занимал различные должности в департаменте труда, здравоохранения и соцзащиты населения аппарата правительства РФ.

В 2001 году стал замминистра труда и соцзащиты в правительстве Михаила Касьянова. Возглавлял это министерство тогда Александр Починок.

С 2014 года - руководитель Федеральной службы по труду и занятости. С 2005-го - главный госинспектор труда РФ.

С 2008 года Максим Топилин - замминистра здравоохранения и социального развития. С Татьяной Голиковой, которая руководила этим министерством, он был знаком еще в годы работы в НИИ Труда.

В 2012 году из одного Минздравсоцразвития сделали два министерства — Минтруда и социальной защиты и Минздрав. Максим Топилин стал главой министерства труда и соцзащиты. И на этом посту оставался до нынешних перестановок в правительстве.

Женат, двое детей — дочки.

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