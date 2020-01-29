2020-01-29T12:41:50+03:00
Здоровье

Папа может: как подготовиться к партнерским родам

Какие анализы нужно сдать заранее и что взять с собой в роддом
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Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
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Появление на свет малыша — самый ответственный и счастливый период в жизни каждой семьи. Сделать его по-настоящему незабываемым не только для новоиспеченной мамы, но и для отца ребенка помогут партнерские роды — процесс, при котором муж принимает непосредственное участие в появлении младенца. Что для этого потребуется, рассказывает врач-терапевт лаборатории «Гемотест» Иван Попов.

На протяжении последних десятилетий партнерские роды становятся всё более популярными, причем на них необязательно присутствует супруг: женщина может попросить поучаствовать маму, сестру или даже нанятую помощницу – доулу. Тем не менее, есть несколько серьезных аргументов в пользу кандидатуры отца ребенка:

• мужчина, присутствующий в родильном зале, выполняет роль своеобразной страховки, гарантирующей оказание роженице своевременной медицинской помощи;

• женщине гораздо легче переносить даже самые сильные схватки, когда рядом находится любимый муж;

• есть данные, которые говорят о том, что после партнерских родов мужья чаще помогают своим женам по приезде из роддома.

Будущие мамы должны понимать, что готовить мужа к партнерским родам необходимо очень тщательно, и делать это придется заблаговременно. В идеальном варианте — за 2–3 месяца до намеченной докторами даты.

В первую очередь, беременная женщина должна предупредить своего гинеколога о необходимости присутствия партнера. Это может повлиять на выбор клиники, в которой появится малыш. К сожалению, в некоторых роддомах до сих пор не практикуют партнерских родов, поэтому убедиться в возможности рожать с мужем нужно заблаговременно. Женщине потребуется написать заявление о присутствии партнера – оно принимается не раньше 36-й недели беременности. Кроме того, паре нужно будет собрать пакет документов.

Условия для присутствия при рождении ребенка

• Наличие в отделении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) на весь период родов (или контракт на коммерческие роды).

• Отсутствие у отца ребенка (или другого лица, предполагающего присутствовать в родзале) инфекционных заболеваний.

• Согласие женщины, данное с учетом состояния ее здоровья.

• Согласие заместителя главного врача, подписанное по результатам собеседования с участником родов.

Обязательно потребуются медицинские документы (некоторые роддома расширяют этот список, поэтому желательно уточнить подробности заранее).

• Рентгенография грудной клетки.

• Результаты лабораторных анализов крови на сифилис (RW), ВИЧ и вирусные гепатиты B и C (HBS, HCV). Они считаются действительными в течение 1 месяца, однако сдавать их лучше не накануне предполагаемой даты родов, а за две недели до нее. В большинстве случаев такие исследования выполняются в течение одного дня, но при получении сомнительной реакции лаборатория будет обязана повторить тест и отправить кровь на дополнительные исследования в подтверждающую референс-лабораторию. Из-за этого результаты, даже отрицательные, могут прийти только через 10 дней, и отец может пропустить событие, которого так долго ждал.

• Результат анализа крови на определение титра антител IgG к вирусу кори. Если анализ не подтверждает наличие иммунитета к заболеванию, потребуется сделать прививку.

Что взять с собой

Мужчина должен понимать, что он, как и его жена, должен прийти в роддом с вещами. В первую очередь речь идет о подходящей одежде и предметах личной гигиены, но стоит подумать и о тех мелочах, которые смогут пригодиться в процессе родов.

• Сменная одежда: легкая, хлопчатобумажная, в которой будет не жарко в родильном отделении, стерильные медицинские халат и шапочка.

• Сменная обувь: обязательно моющаяся (например, резиновые шлепки) или бахилы, чистые носки.

• Несколько литров воды: в маленьких бутылочках, желательно со «спортивным» горлышком – из них женщине будет удобнее пить во время родов.

• Продукты: не скоропортящиеся, подходящие для хранения при комнатной температуре.

• Вещи, которые могут понадобиться, если возникнут непредвиденные ситуации и придется задержаться в роддоме: зубная щетка, полотенце, расческа, зарядное устройство для телефона.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»

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