2020-01-23T13:22:12+03:00
Звезды

Кто сказал, что министром культуры может быть только человек в костюме со строгим взглядом?

Известный публицист Максим Кононенко отвечает критикам Ольги Любимовой
Максим КОНОНЕНКО
Поделиться:
Ольга Любимова. Фото Александр Рюмин/ТАССОльга Любимова. Фото Александр Рюмин/ТАСС
Изменить размер текста:

Кто-то остроумно заметил, что Путин перевернул игровой стол, сделав оппозицию (читай: защитников Конституции) унылыми консерваторами, а охранителей, наоборот, сторонниками прогресса и перемен. Давешняя история с новым министром культуры блестяще иллюстрирует этот тезис. Молодая, живая женщина, меньше всего похожая на министра, — то, чему так умилялись все эти поклонники новой украинской или грузинской государственности.

И что же мы видим? Весь охранительский эшелон восхищён этой женщиной. Навальный же выкатывает ей претензии в том, что она некультурная. И не может быть министром культуры. Потому что министром культуры может быть только человек на костюме, со строгим взглядом и впитанным с молоком матери умением с одного взгляда отличить позднего Питера Брейгеля — младшего от раннего Питера Брейгеля — старшего. Так полагает Навальный и сразу же превращается в такого старого брюзжащего ханжу, никакая Прекрасная Россия Будущего с которым никак не может ассоциироваться.

Особенно умилительны комментарии преданных поклонников трибуна, в которых они иллюстрируют бескультурность нового министра цитатами из «Уральских пельменей». Ну чтобы показать свою образованность. «Уральские пельмени», конечно, клёвые. Но хорошо бы и пару книг прочитать.

Написано специально для RT на русском

Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый министр культуры Ольга Любимова живет со своими детьми в съемной квартире

КП расспросила друзей Ольги Любимовой о ее увлечениях и образе жизни (подробности)

«Ненавижу длинные юбки с детства»: 10 цитат нового министра культуры Ольги Любимовой

Бывший руководитель Департамента кино Минкульта РФ Ольга Любимова 21 января 2020 года была назначена новым министром культуры вместо Владимира Мединского (подробности)

Что пишут в соцсетях о новом министре культуры Ольге Любимовой

Назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры изрядно взволновало киношную общественность. Теперь уже бывшую главу Департамента кинематографии Минкульта в этой сфере, разумеется, хорошо знают (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Певец Петр Елфимов: Скачал родной дом из интернета
Вокалист и композитор из Синеокой дал концерт в Посольстве Беларуси в Москве. Перед выступлением он рассказал «СВ», какие подарки ждал на Новый год в детстве, как построил коттедж по чертежам из Сети и о дружбе с семьей Мулявина
Новости 24
Украина передаст свои железные дороги в управление немецкой компании
Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Сербия и Черногория не смогли договориться по вопросу церкви
Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста
Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
Греф назвал условие ухода с поста главы Сбербанка
Политолог назвал самого опасного «всадника Апокалипсиса»
Судно-инспектор проводит проверку вдоль "Северного потока-2"
В Иерусалиме начались переговоры Путина и Нетаньяху
Власти Китая закрыли для автобусов и паромов въезд в Ухань, где распространился новый тип коронавируса
Госдума приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении
Жертвами сильнейшей бури в Испании стали не менее десяти человек