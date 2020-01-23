Кто сказал, что министром культуры может быть только человек в костюме со строгим взглядом?

Кто-то остроумно заметил, что Путин перевернул игровой стол, сделав оппозицию (читай: защитников Конституции) унылыми консерваторами, а охранителей, наоборот, сторонниками прогресса и перемен. Давешняя история с новым министром культуры блестяще иллюстрирует этот тезис. Молодая, живая женщина, меньше всего похожая на министра, — то, чему так умилялись все эти поклонники новой украинской или грузинской государственности.

И что же мы видим? Весь охранительский эшелон восхищён этой женщиной. Навальный же выкатывает ей претензии в том, что она некультурная. И не может быть министром культуры. Потому что министром культуры может быть только человек на костюме, со строгим взглядом и впитанным с молоком матери умением с одного взгляда отличить позднего Питера Брейгеля — младшего от раннего Питера Брейгеля — старшего. Так полагает Навальный и сразу же превращается в такого старого брюзжащего ханжу, никакая Прекрасная Россия Будущего с которым никак не может ассоциироваться.

Особенно умилительны комментарии преданных поклонников трибуна, в которых они иллюстрируют бескультурность нового министра цитатами из «Уральских пельменей». Ну чтобы показать свою образованность. «Уральские пельмени», конечно, клёвые. Но хорошо бы и пару книг прочитать.

Написано специально для RT на русском

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

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