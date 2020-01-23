Путина в Израиле встретили благодарностями за освобождение Освенцима

Владимир Путин едва успел ступить на землю Израиля, а его уже встречали благодарностями. Стоявший первым у трапа самолета президента России министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пожимая руку Путину, сказал:

- Хочу вас поблагодарить за то, что Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла в победе над нацистами. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом лагере. Мы, те, кто был освобожден, помним, кто нас освобождал.

Собственно, одним из главных мероприятий в программе президента России было участие в форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-летию освобождению Освенцима-Аушвица. Днем раньше власти Польши заявили, что Освенцим освобождали вовсе не бойцы Красной Армии, отказываясь признавать очевидное. И Исраэль Кац фактически поставил точку в этой абсурдной, на первый взгляд, дискуссии.

Прямо из аэропорта «Бен-Гурион» Путин отправился в резиденцию премьера Израиля.

- У нас всех большая миссия сегодня - вспомнить о жертвах Холокоста, - напомнил он перед переговорами, но главным их итогом стали благодарности уже по другому поводу.

Перед визитом президента России общественность Израиля настойчиво обращалась с просьбами о помиловании 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. Путин согласился встретится в Иерусалиме с мамой Наамы, и к прессе после разговора вышли уже все вместе — и Путин, и Нетаньяху, и мама.

- Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи, - сказал президент. - Мне известно решение премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756400" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с матерью израильтянки, осужденной в России за наркотики в багаже.

Путин посмотрел на маму Наамы.

- Мама очень переживает. Я ей сказал и хочу это повторить — все будет хорошо!

- Спасибо, - хором сказали мама Наамы и Нетаньяху.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756385" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин встретился со своим израильским коллегой Реувеном Ривлиным.

Тем временем в «Центре друзей Израиля» Путину заочно вручали «Награду друзей Израиля». До него эту премию получали Дональд Трамп и Джордж Буш-младший. Правда, организаторы, показывавшие журналистам награду — серебряный семисвечник — пока не знали, как вручить его лично Путину, но обещали обязательно это сделать.

Президент России за это время успел доехать до резиденции президента Израиля Реувена Ривлина.

- Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, но мы знаем это, - ответил Путин на речь Ривлина. - Это заканчивается Освенцимом. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы не пропустить подобное в будущем. Красная Армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в победу над нацизмом. Наш народ очень пострадал от нацизма. 40 процентов убитых нацистами евреев — были жителями Советского Союза. Поэтому Холокост - наша общая трагедия.