Закулиса Всемирного форума памяти Холокоста: крики Макрона, финт Зеленского и коктейль "Мишустин"

ЗЕЛЕНСКИЙ ОБИДЕЛ ОРГАНИЗАТОРОВ

Мировым лидерам повезло: еще за день до их приезда зимний Иерусалим накрыли сильные ливни с мокрым снегом, а ортодоксальные евреи ходили по городу в специальном целлофане на завязках поверх шляп вместо зонтов, но к историческому событию здесь распогодилось. 23 января 46 лидеров собрались на Всемирный форум памяти Холокоста в честь 75-летия освобождения Освенцима. Вместе с Владимиром Зеленским было бы 47, но президент Украины в последний момент передумал по нестандартной причине. Хотя, когда у него что-то было стандартно?

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям, - написал он в Фейсбуке. - На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить".

Президент Украины не посетил форум памяти жертв Холокоста.Фото: REUTERS

Выступать с речью его не приглашали, но украинский лидер был намерен посетить форум и храня молчание. Теперь же Зеленский уточнил, что остальные его официальные мероприятия в Иерусалиме пройдут без изменений.

Руководитель мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем" Авнер Шалев комментировать этот поступок на пресс-конференции отказался, сославшись на то, что впервые об этом слышит. Но не прошло и часа, как подоспело и официальное заявление: "Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом".

САМЫЙ ОСТРЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ - В ПОЛЬШЕ И НА УКРАИНЕ

К бойкотирующей торжества Польше (президент Анджей Дуда сослался на не предоставленное ему слово, а сам не пригласил Владимира Путина на празднование 75-летия освобождения Освенцима 27 января) присоединились Литва и Эстония. Самой запоминающейся оказалась отговорка президента Эстонии - Керсти Кальюлайд до конца января с визитом в...Антарктике.

- С учетом того, что Эстония стала одной из первых территорий, объявленной свободной от евреев в 1941 году, эта отговорка не просто дикость, а изощренное издевательство! - возмутился в разговоре с "КП" директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

А организаторы форума следом уточнили, что Дуде на самом деле предлагалось выступить на ужине у президента Израиля, причем первым номером. Вместо него это в итоге сделал король Испании Филипп VI.

- Мы желаем президенту Польши успеха 27 января. Мы считаем, что делаем общее дело. Президент Израиля туда поедет, хотя у него не будет права выступить, но он поедет, - отметил председатель форума, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор и поделился новыми тревогами. - Это уже пятый форум памяти Холокоста с 2005 года, но я никогда еще не был столь озабочен антисемитизмом, как сейчас. Синагоги, еврейские магазины опять становятся целями для нападений. Более 80% евреев чувствуют себя в Европе незащищенными, а более 40% думают покинуть ее навсегда. Каждый год ее покидает 3%, и такими темпами к 2050 году в Европе вообще не останется еврейских общин. 84% американских евреев также чувствуют, что антисемитизм в последние годы возрос. Все это неприемлемо. И я рад, что мировые лидеры сегодня здесь, чтобы стоять с евреями плечом к плечу. Это дает надежду на то, что экстремизм может быть пресечен.

Председатель форума, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

По данным американской исследовательской компании ADL, средний индекс антисемитизма в мире сейчас на уровне 26%. Самый высокий - в Польше (48% против 37% в 2015 году) и на Украине (46% против 32% в 2015 году).

Одним из итогов форума станет книга с заявлениями мировых лидеров о сохранении памяти Холокоста и борьбе с антисемитизмом, которую вручат каждому из первых лиц.

СКАНДАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА МАКРОНА

- Город у нас небольшой, мировые лидеры селятся близко друг от друга. Безопасность обеспечивают 10 тысяч полицейских. Усиленный режим будет действовать до пятницы, до отъезда последнего гостя, - рассказывал "КП" официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман накануне форума.

Тогда никто и не думал, что стражи порядка вдруг окажутся в эпицентре скандала с Эммануэлем Макроном. Президент Франции решил прогуляться по Старому городу в сопровождении личной охраны и местных полицейских. Жал, к их беспокойству, руки прохожим. А на входе во французскую базилику святой Анны стал ругаться по-английски на израильских правоохранителей.

- Мне не нравится, что вы идете впереди меня. Покиньте это место, уходите! Соблюдайте правила, существующие веками. Они не изменятся при мне! - отчитывал он полицию за попытку войти в храм.

Эммануэль Макрон у Стены плача.Фото: EAST NEWS

Построенная в 1142 году базилика является территорией Франции, и в свое время здесь так же кипел Жак Ширак, грозясь прервать визит в Израиль.

В ПАБЕ "ПУТИН" ПОПОЛНЯТ МЕНЮ

А в это время неподалеку от Макрона, в украшенной свечами пещере Сетекия, где еще царь Соломон брал камни для первого храма, давал прием мэр Иерусалима.

- Для нас очень важен и приезд 47 лидеров, и конкретно Владимира Путина, который откроет здесь мемориал "Свеча памяти" в честь подвига Ленинграда, - поделился он с "КП".

К слову, в Иерусалиме по-прежнему большой популярностью пользуется открытый еще в нулевых паб "Путин". Особенно приглянулся он, как выяснилось, американцам. Главные коктейли здесь остались прежними: "ВВП" и "Медведев" за 50 и 49 шекелей. Узнав от "КП" про нового премьера РФ, в баре теперь задумались о введении в меню третьего коктейля - "Мишустин".