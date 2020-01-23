2020-01-23T15:38:16+03:00
Экономика

"Нагрузка по воспитанию детей ложится на матерей": депутат прокомментировала проект закона о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов

Депутат прокомментировала инициативу Госсовета Удмуртии, который предложил уравнять в правах отцов и матерей, имеющих 3 и более детей
Владимир НИКОЛАЕВ
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Госсовет Удмуртии предложил уравнять в правах отцов и матерей, имеющих 3 и более детейГоссовет Удмуртии предложил уравнять в правах отцов и матерей, имеющих 3 и более детейФото: Shutterstock
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Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект о том, чтобы многодетным отцам тоже дали право досрочного выхода на пенсию - для матерей такая возможность уже существует. В документе предлагается, чтобы отцы, воспитавшие 3 детей (достигших 8-летнего возраста), могли отправляться на пенсию по достижении 62 лет, а у кого на счету 4 детишек, - на год раньше. Причем вне зависимости от состояния в браке. Страховой стаж при этом должен быть не менее 20 лет. Такие поправки должны быть внесены в федеральный закон «О страховых пенсиях».

У женщин по действующему законодательству, срок выхода на пенсию — на 5 лет раньше: 57 лет для тех, у кого трое детей и 56 — у кого четверо и более.

Правом выхода на досрочную пенсию те, у кого 4 и более детей, смогут воспользоваться уже в 2021 г., а родители троих — в 2023 г.

Подсчитано и во сколько обойдется казне новый закон в случае принятия.

«Представляется, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5 млрд. 210, 6 млн. руб. (исходя из численности многодетных отцов в Российской Федерации)», - говорится в пояснительной записке Госсовета Удмуртии.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Думаю, даже уверена, что такой законопроект депутаты отклонят, - сказала КП член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. - Несмотря на значимую роль отцов, все-таки основная нагрузка по вынашиванию и воспитанию ребенка ложится на матерей. А отцы могут заработать себе пенсионные баллы, если возьмут декретный отпуск по уходу за ребенком. Действующее законодательство это позволяет сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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