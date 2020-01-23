Сырьевые отрасли экономики: пришло время балансировать нагрузку

С 2020 по 2023 год воплощение в жизнь тезисов послания президента РФ Владимира Путина потребует из федерального бюджета 4 трлн рублей , поделился расчетами премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы. По его словам, средства, которые необходимы для реализации тезисов послания, уже имеются в федеральном бюджете. «Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств соответствующего федерального бюджета и бюджетов регионов», — отметил глава федерального правительства, поручив федеральным органам исполнительной власти до 20 февраля подготовить предложения по уточнению нацпроектов для реализации положений послания президента.

Чиновники не в первый раз занимаются поиском дополнительных средств для пополнения бюджета. Так, в 2018 году обсуждалось предложение изымать ежегодно 500 млрд рублей сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей. Ставка налогообложения в этих отраслях составляет всего 7%, тогда как у основного донора бюджета – нефтегазовой отрасли, налоговая нагрузка выше в несколько раз. При этом и рентабельность в горно-металлургической и химической отраслях выше. В 2018 году правительству удалось сверстать бюджет без привлечения средств из дополнительных источников. Но сейчас высока вероятность того, что власти вернутся к идее изъятия сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей.

НАЛОГИ ДОСТИГЛИ 60% В ЦЕНЕ БАРРЕЛЯ

В декабре 2019 года аналитическая компания VYGON Consulting опубликовала исследование «Налоговая нагрузка в отраслях: операция “Балансировка”», которое показало, что изменение фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти.

Сегодня нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечив около 9 трлн руб. или 44% от поступлений в 2018 году. Однако в последнее время налоговое регулирование «нефтянки» сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли. С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы от изменения рыночных условий.

«Нефтяные компании за 2018 г. заплатили налогов в 5 раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые, - отмечается в исследовании. - Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти. Даже с учетом льгот налоги составляют ~60% от цены нефти. На втором месте расположилась газовая отрасль (доля налогов в цене сырья, добываемого ПАО «Газпром», составляет 30-40%, для независимых производителей этот показатель значительно ниже – 15-23%), а вот у металлургии, золотодобывающей и алмазодобывающей отраслей доля налогов не превышает 10% в цене реализации продукции».

По оценкам VYGON Consulting за последние 5 лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, рассчитываемый как доля налогов в свободном денежном потоке, в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики (кроме угля) при значительно более низкой рентабельности EBITDA. Подход к налогообложению других сырьевых секторов России в виде установления фиксированных или адвалорных (% от цены) ставок практически не позволяет зарабатывать ренту за счет роста цен, считают авторы исследования. Более того, для комплексных руд Красноярского края при росте цены на 25% эффективная ставка и вовсе снижается на 20%.

«КОРРЕКТИРОВКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДО УРОВНЯ США...»

Причем, сверхдоходы могут формироваться не только в сырьевых отраслях, но и в других секторах экономики. Например, в банках и телекоммуникационных компаниях, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря доминирующему положению на рынке. В России по этой причине рентабельность по EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации активов - «КП») телекоммуникационных компаний в среднем за последние 5 лет составляет около 38%, что заметно превышает аналогичные показатели зарубежных компаний. В 2018 года средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51% - это рекордное значение за последние 5 лет. Во многом этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки.

Если привести налоговую нагрузку по всему сырьевому сектору к текущему уровню изъятий в нефтяной отрасли, то на основании данных за последние 5 лет потенциал изымаемой ренты можно оценить в 0,8 - 1,3 трлн руб. в год. Несырьевой сектор также обладает значительным потенциалом поступлений. Если нормировать рентабельность банковского сектора в 2016-2018 годы к среднему уровню предыдущих периодов в 19%, то в среднем за те же 5 лет сверхдоходы составили порядка 450 млрд руб. А корректировка показателей рентабельности отечественных телекомов до уровня США может позволить изъять еще 115 млрд руб.

«Общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 трлн руб., что почти вдвое превышает объем льгот нефтедобычи. Однако надо учитывать, что оценка сделана исходя из увеличения налоговой нагрузки прочих отраслей до уровня нефтяной, являющейся одной из самых высоких в мире, неэффективность которой для развития отрасли обсуждается уже давно», - отмечают в VYGON Consulting.

Тезис о том, что дополнительные доходы можно взять только с нефтянки является ошибочным, уверены авторы исследования. Очевидно, что текущая налоговая система несправедлива, необходимо перераспределение налоговой нагрузки. Более взвешенный подход, учитывающий особенности всех отраслей, позволит оптимизировать структуру налоговых изъятий в нефти и в то же время решать задачи увеличения бюджетных доходов без использования таких чувствительных для населения мер, как рост ставки НДС, пенсионного возраста и т.д.