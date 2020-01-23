Измени свою жизнь или помоги другому: Запущен онлайн-сервис для достижения поставленных себе целей

"Обещаю начать с понедельника..." Знакомо? А сколько раз вы действительно начинали с понедельника, с нового месяца или нового года новую жизнь? Простой способ помочь россиянам сдержать свои обещания, а заодно и сделать доброе дело, придумали в фонде по борьбе с инсультом ОРБИ.

Здесь запустили онлайн-проект «Сдержать обещание». Платформа работает просто. На сайте фонда вы записываете свою цель. Она может быть любой: начать бегать по утрам, прочитать за год 50 книг, выучить английский, накопить на машину - да все, что угодно! Обещание вы даете не только себе, но и другу - именно он в конце решит, достигли ли вы цели. Каждому обещанию вы назначаете цену - если упорства опять не хватит, вы перечислите эту сумму в ОРБИ и она пойдет на доброе дело. Фонд направит ее на помощь семьям людей, которые борются с последствиями инсульта.

- Проект «Сдержать обещание» действительно способен помочь людям достичь своих заветных целей. Потому что в его основе находятся сразу два вида мотивации — это так называемая «отрицательная мотивация», когда человек может лишиться чего-то ценного, если не выполнит задуманное, и обещание третьему лицу — другу. Мы все выкладываемся чуточку больше, когда знаем, что за нами смотрят, - говорит известный психолог, амбассадор фонда ОРБИ Лариса Суркова.

Кстати, хотя с помощью сайта можно загадать себе абсолютно любую цель, в ОРБИ надеются, что россияне обратят особое внимание на здоровье. Ведь самый эффективный способ борьбы с инсультом — это профилактика. Отказ от вредных привычек, правильное питание, умеренные физические нагрузки - мы все вроде бы об этом знаем. Но только часто здоровье отходит в нашей жизни на второй план. "А вот с понедельника я начну...." Помните?

- Если вы привыкли к совсем другому образу жизни, то будет сложно бросить курить, перейти на полезное питание, каждый день выходить на прогулку. И иногда внутренней мотивации недостаточно. Поэтому мы в фонде ОРБИ придумали этот проект, чтобы дать дополнительную мотивацию людям, мечтающим измениться. Не все попытки будут удачными, но каждая неудача принесет пожертвование на благотворительные программы фонда ОРБИ, а значит, даже неудачи смогут помочь людям бороться с инсультом и его последствиями, - уверены авторы проекта.

Проект воплотили в жизнь при поддержке гранта Мэра Москвы.