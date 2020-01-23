2020-01-23T17:53:22+03:00
Общество

Измени свою жизнь или помоги другому: Запущен онлайн-сервис для достижения поставленных себе целей

Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ запустил полезный инструмент для тех, кто никак не может "начать с понедельника"
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
В фонде ОРБИ придумали этот проект, чтобы дать дополнительную мотивацию людям, мечтающим измениться.В фонде ОРБИ придумали этот проект, чтобы дать дополнительную мотивацию людям, мечтающим измениться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

"Обещаю начать с понедельника..." Знакомо? А сколько раз вы действительно начинали с понедельника, с нового месяца или нового года новую жизнь? Простой способ помочь россиянам сдержать свои обещания, а заодно и сделать доброе дело, придумали в фонде по борьбе с инсультом ОРБИ.

Здесь запустили онлайн-проект «Сдержать обещание». Платформа работает просто. На сайте фонда вы записываете свою цель. Она может быть любой: начать бегать по утрам, прочитать за год 50 книг, выучить английский, накопить на машину - да все, что угодно! Обещание вы даете не только себе, но и другу - именно он в конце решит, достигли ли вы цели. Каждому обещанию вы назначаете цену - если упорства опять не хватит, вы перечислите эту сумму в ОРБИ и она пойдет на доброе дело. Фонд направит ее на помощь семьям людей, которые борются с последствиями инсульта.

- Проект «Сдержать обещание» действительно способен помочь людям достичь своих заветных целей. Потому что в его основе находятся сразу два вида мотивации — это так называемая «отрицательная мотивация», когда человек может лишиться чего-то ценного, если не выполнит задуманное, и обещание третьему лицу — другу. Мы все выкладываемся чуточку больше, когда знаем, что за нами смотрят, - говорит известный психолог, амбассадор фонда ОРБИ Лариса Суркова.

Кстати, хотя с помощью сайта можно загадать себе абсолютно любую цель, в ОРБИ надеются, что россияне обратят особое внимание на здоровье. Ведь самый эффективный способ борьбы с инсультом — это профилактика. Отказ от вредных привычек, правильное питание, умеренные физические нагрузки - мы все вроде бы об этом знаем. Но только часто здоровье отходит в нашей жизни на второй план. "А вот с понедельника я начну...." Помните?

- Если вы привыкли к совсем другому образу жизни, то будет сложно бросить курить, перейти на полезное питание, каждый день выходить на прогулку. И иногда внутренней мотивации недостаточно. Поэтому мы в фонде ОРБИ придумали этот проект, чтобы дать дополнительную мотивацию людям, мечтающим измениться. Не все попытки будут удачными, но каждая неудача принесет пожертвование на благотворительные программы фонда ОРБИ, а значит, даже неудачи смогут помочь людям бороться с инсультом и его последствиями, - уверены авторы проекта.

Проект воплотили в жизнь при поддержке гранта Мэра Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Турции доставщику еды грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу клиента
Китаянка с подозрением на коронавирус обманом пошла медицинский контроль в аэропорту Парижа
Путин рассказал, как семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет
В Пекине из-за нового коронавируса закрыли Запретный город
Билль о Brexit обрел статус закона после подписания Королевой Елизаветой II
Макрон поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран –основателей ООН
Захарова считает угрозы США преемнику Сулеймани вне закона
Два случая заражения коронавирусом выявлены во Вьетнаме
Кличко похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить на форуме в Давосе
Россиянин умер в бассейне на Бали
В любой точке мира, где это будет удобно коллегам: Путин предложил провести саммит "пятёрки"
Осужденная в России израильтянка не стала просить Путина о помиловании