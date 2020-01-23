Карен Хачанов с большим трудом пробился в третий круг Australian Open

Тяжело, в отличие от двух других наших теннисистов, входил в турнир Карен Хачанов. Даниил Медведев и Андрей Рублев без проблем проскочили в третий круг, а вот Карен в четверг провел на корте более 4 часов. В соперники ему достался не самый известный игрок швед Микаэль Иммер, который занимает 78-ю строчку в мировом рейтинге. Но у Хачанова игра получилась какой-то рваной. Он проиграл первый и третий сеты. В пятом сделал два брейка, но каждый раз упускал свою подачу, а потом и вовсе расклеился. При счете 5:6 Хачанову, чтобы спасти партию, уже пришлось делать обратный брейк.

А вот дальше пришлось играть тай-брейк до выигранных 10 мячей, который на Australian Open ввели в прошлом году. Хачанов вел, потом догонял, но все же дожал соперника, после чего просто рухнул на корт без сил — 6:2; 2:6; 6:4; 3:6; 7:6.

- Игра не шла, первая подача тоже. На улице 16 градусов, мячи не летят — так прии пришлось ковырять весь матч, - сетовал после матча Карен, которому теперь играть с сильным австралийцем Ником Кирьосом (26).

В первом круге Хачанов тоже мучился, но за четыре сета все же смог одолеть испанца Вилелья-Мартинеса (196-я ракетка мира).

Впрочем такое развитие событий предсказывал Евгений Кафельников в своем Твиттере: «Посмотрел жеребьевку чемпионата Австралии! Тяжелее всего придётся Хачанову, причём с самого первого матча.Рублёв и Медведев имеют примерно равные шансы добраться до 4го круга как минимум».

Прошлый год вообще был не слишком удачным для Карена, который из первой десятки съехал в конец второй. Специалисты отмечали, что Хачанову срочно нужно что-то перестраивать в своей игре, ведь зачастую он действует слишком прямолинейно и не использует свои сильные стороны — мощь и большой рост.