2020-01-23T17:56:11+03:00
Недвижимость

Достройка домов Урбан Групп: Еще больше тысячи покупателей жилья в крупнейшем недострое Московской области перестали быть обманутыми дольщиками

Начали выдавать ключи в двух домах ЖК «Митино О2» и еще одном в ЖК «Солнечная система»
Елена МАКСИМОВА
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Второй дом ЖК "Солнечная система" Подмосковье.Второй дом ЖК "Солнечная система" Подмосковье.
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Начало года принесло хорошие новости дольщикам, пострадавшим от застройщика-банкрота Урбан Групп. В январе стартовала выдача ключей в двух домах ЖК «Митино О2» - №11.1 и 11.2 - ключи можно получить с 21 января. В доме №8 ЖК «Солнечная система» - с 22 января. Это значит, что в свои квартиры наконец смогут заехать более тысячи семей.

Восстановлением прав покупателей жилья в этих и еще четырех жилых комплексах Урбан Групп в Подмосковье занимается Фонд защиты прав дольщиков. До 2022 года при помощи Фонда будут восстановлены права дольщиков, купивших квартиры во всех 65 домах в шести жилых комплексах, оставшихся от Урбан групп.

Проекты застройщика-банкрота Урбан групп в Подмосковье стали пилотными по восстановлению прав граждан именно через механизмы Фонда. Уже в 2019 году ключи от своих квартир получили более пяти тысяч граждан в 6 домах Подмосковья. Всего же в Московской и Нижегородской области, в 2019-м и начале 2020 года наконец смогли получить ключи от своих давно оплаченных квартир почти шесть тысяч дольщиков.

- Фонд защиты прав дольщиков решил вопрос достройки наших домов, - говорит Екатерина Цыханович, дольщица ЖК «Солнечная система». - В нашем ЖК уже сданы все дома, по которым принято решение о завершении строительства. После осмотра квартиры замечаний нет.

В октябре 2019 года также были сданы первые четыре дома в одном из самых крупных долгостроев Нижегородской области - «Новинки Smart City». Все 25 домов будут сдавать поэтапно. Следующие новоселья запланированы на второй квартал 2020 года. В общей сложности в 2020 году предстоит достроить 11 домов проблемного ЖК.

ЖК "Новинки Smart city" Нижегородская область.

ЖК "Новинки Smart city" Нижегородская область.

Снежана Лысова, дольщица из дома № 9 ЖК «Новинки Smart City» получила ключи от квартиры 23 октября. Вот что она рассказывает:

- Я вложилась в долевое строительство в ноябре 2014 года. Сдать дом должны были в декабре 2015. Вначале строили, потом все начало угасать, слали письма, что идет задержка на полгода, потом еще на полгода и в 2016 совсем забросили объект. Весной этого года приезжал В.Л. Мутко с представителями Фонда защиты прав дольщиков и поставил конкретные сроки. 23 октября мы с сыном стали первыми жильцами, которые вошли в дом. Вся работа была проведена Фондом очень быстро, без лишних промедлений и обещаний. Сказали, что в октябре сдадут - и все четко выполнили, дома сдали, люди получили ключи.

Прошедший год стал самым масштабным по количеству принятых решений для восстановления прав обманутых дольщиков по всей стране. Это стало возможным, в том числе, благодаря созданному во исполнение поручения президента Владимира Путина Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. По итогам 2019 года и принятым решениям на Наблюдательном совете Фонда будут восстановлены права более 16 тысяч дольщиков в 21 регионе. На эти цели решено направить порядка 31 млрд рублей. А в 2020 году планируется принять решения о финансировании мероприятий, необходимых для восстановления прав еще 40 тысяч граждан.

Сейчас возможно создавать и региональные фонды дольщиков, которые и будут курировать достройку домов в соответствии с принятыми Наблюдательным советом Фонда решениями.

Планируется завершить строительство 78 домов в 12 субъектах Российской Федерации: Краснодарском крае, Республике Татарстан, Красноярском крае, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской, Челябинской, Тамбовской областях и Республике Чувашия.

Дольщики же еще 142 домов в 17 субъектах уже начали получать компенсационные выплаты, что позволит сразу выбрать и купить другую квартиру.

-Представители Фонда защиты прав дольщиков предоставили необходимую поддержку, в том числе бесплатное юридическое сопровождение для подготовки всех документов, - делится Галина Елизарова, дольщица СК «Реставрация» из Красноярского края. - Нас благополучно включили в реестр, следующий этап – запись на выдачу компенсации. Здесь нам также помогли, теперь ждем денег — их должны перевести на счет.

Выплата производится по нынешней рыночной стоимости недвижимости, которую проводит независимая компания-оценщик. Ее размер рассчитывается индивидуально для каждого дольщика и не может быть меньше суммы, оплаченной по договору долевого участия. Как правило, получается больше – в среднем выплата на 18% превышает сумму, вложенную дольщиком при покупке.

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